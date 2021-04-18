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Giriş Tarihi: 18.4.2021 19:33 Son Güncelleme: 18.4.2021 19:43

'dan kulüplere sert yaptırım! için men kararı...

UEFA'dan kulüplere sert yaptırım! Avrupa Ligi için men kararı...

'ne katılacak olan kulüpler, kendi yerel ligleri, ve organizasyonlarından men edilecek ve oyuncular kendi milli takımlarında forma giyemeyecek. UEFA, , , yönetimlerinden yapılan ortak açıklamada: "Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kulüpler, ve futbolcular UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edilecek" denildi.

Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararı alan kulüpler yerel ligler, UEFA ve FIFA organizasyonlardan men edilecek. UEFA, Premier Lig, La Liga, Serie A yönetimlerinden yapılan ortak açıklamada: "Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kulüpler, ve futbolcular UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edilecek" denildi.

UEFA'dan yapılan açıklama şöyle;

"Hem hukuki hem de sportif olmak üzere her düzeyde alabileceğimiz tüm önlemleri değerlendireceğiz. Bu alaycı proje, toplumun dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bir zamanda birkaç kulübün çıkarına dayanan bir proje. Bunun olmasını önlemek için hem adli hem de sportif olmak üzere her düzeyde alabileceğimiz tüm önlemleri değerlendireceğiz."

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UEFA'dan kulüplere sert yaptırım! Avrupa Ligi için men kararı...
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