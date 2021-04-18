Usta yazardan Göztepe-Galatasaray maçı sonrası flaş benzetme! 'Mustafasilin'

BÜLENT TİMURLENK - KAOS SONRASI TABELA

Bir spor kulübünün gündemi, takvimindeki maçların öncesi, kendisi ve sonrası olmalı... Mali ve idari problemler ya da çıkmazlar, müsabakaların ve sporcuların önüne geçtiğinde, Galatasaray camiasında olduğu gibi Göztepe maçının ya da basketboldaki hayati karşılaşmanın ancak sabahında insanlar oyunu düşünüyorlar. Göztepe maçından daha çok Fatih Terim'in maç öncesi veya sonrasında yapacağı açıklamalar camiada çok daha fazla merak konusuydu. Dün yine çok eksikle geldiği İzmir'de Galatasaray, sezonun en kolay galibiyetlerinden birini aldı. Forvet hattında iki genç; Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu oyuna tempo getirmiş, 11'e geri dönen Taylan ve Gedson Fernandes, dikine paslarıyla Göztepe'ye Sivas'ın oynadığı oyunun bir benzerini oynuyordu.