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Giriş Tarihi: 19.4.2021

Avrupa Süper Ligi kuruldu futbolda büyük kriz!

Avrupa Süper Ligi kuruldu futbolda büyük kriz!
Avrupa'nın 12 dev kulübü, UEFA'nın bütün tehditlerine rağmen Avrupa Süper Ligi'ni resmen kurdu. İspanyol ekipleri Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid ile İtalyan takımları Inter, Juventus ve Milan'a 6 Premier Lig devi Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham'ın eşlik ettiği oluşum, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı. ABD'deki bankacılık ve finans devi JP Morgan tarafından finanse edilen projede başkan Real Madrid Başkanı Florentino Perez seçildi. 12 takımın öncülüğündeki projeye 3 takımın daha katılacağı belirtildi. Turnuvada 3.5 milyar Euro'luk bir payın bölüştürülmesi ve ilk 6 takımın 350 milyon Euro'luk bir gelir sağlaması hedefleniyor. UEFA, organizasyona katılanlara yaptırım uygulayacağını bildirirken, Kulüpler Birliği ise yaptığı açıklamada "Kulüpler Birliği, futbolun ruhunu yerle bir edecek bu talihsiz fikre karşı UEFA ve paydaşlarının yanındadır" ifadesini kullandı.

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Avrupa Süper Ligi kuruldu futbolda büyük kriz!
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