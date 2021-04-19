Avrupa Süper Ligi kuruldu futbolda büyük kriz!

Avrupa'nın 12 dev kulübü, UEFA'nın bütün tehditlerine rağmen Avrupa Süper Ligi'ni resmen kurdu. İspanyol ekipleriile İtalyan takımları'a 6 Premier Lig devi'ın eşlik ettiği oluşum, Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı. ABD'deki bankacılık ve finans devi JP Morgan tarafından finanse edilen projede12 takımın öncülüğündeki projeye 3 takımın daha katılacağı belirtildi. Turnuvada 3.5 milyar Euro'luk bir payın bölüştürülmesi ve ilk 6 takımın 350 milyon Euro'luk bir gelir sağlaması hedefleniyor. UEFA, organizasyona katılanlara yaptırım uygulayacağını bildirirken, Kulüpler Birliği ise yaptığı açıklamadaifadesini kullandı.