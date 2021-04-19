Son dakika haberine göre; Beşiktaş'ın Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın tarihlerinde değişiklik yapıldı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, 37. haftada Hes Kablo Kayserispor ile 23 Nisan Cuma günü, 38. haftada ise Çaykur Rizespor ile 27 Nisan Salı günü oynaması planlanan maçların tarihlerinin, başvuru neticesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından değiştirildiği bildirildi.