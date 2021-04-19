Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Boluspor deplasmanda Bandırmaspor'u devirdi
Giriş Tarihi: 19.4.2021 19:21

Boluspor deplasmanda Bandırmaspor'u devirdi

AA
Boluspor deplasmanda Bandırmaspor'u devirdi

'in 31. haftasında , deplasmanda 'u 3-2 yendi.

Royal Hastanesi Bandırmaspor 2 - 3 Beypiliç Boluspor

Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Yiğit Arslan, Baran Eraslan, Mert Bulut

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kurtuluş Yurt, Fırat Arıkan, Feyyaz Belen, Pote (Dk. 73 Del Valle), Erkan Taşkıran, Serna, Selçuk Alibaz (Dk. 61 Doğan Can Davas), Halilovic (Dk. 61 İshak Çakmak), Orhan Ovacıklı (Dk. 39 Hakan Bilgiç), Gökay Güney (Dk. 46 Mehmet Yiğit), Torje
Beypiliç Boluspor: Selmani, Fethi Özer, Tugay Kacar, Burak Aslan, Hamza Gür (Dk. 72 Gyasi), Araz Abdullayev, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 90+3 Atamer Bilgin), Ali Keten (Dk. 57 Emin Bayram), Arda Köksal (Dk. 72 Diouf, Dk. 90+3 Marlinho), Aykut Demir, Muhsin Yıldırım

Goller: Dk. 11 Torje, Dk. 55 Pote (Bandırmaspor), Dk. 14 (Penaltıdan) ve 52 Muhammet Gümüşkaya, Dk. 20 Hamza Gür (Beypiliç Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Selçuk Alibaz (Bandırmaspor), Dk. 33 Araz Abdullayev, Dk. 52 Arda Köksal, Dk. 56 Ali Keten, Dk. 79 Emin Bayram, Dk. 88 Muhammet Gümüşkaya (Beypiliç Boluspor)


EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Tam kapanma konuşulurken yüzde 40'lık artış! İşte il il yeni renk haritası
Son dakika: Avrupa Süper Ligi'nde sürpriz takımlar olacak! Galatasaray Avrupa Süper Ligi'ne katılacak mı?
Son dakika haberler: Koronavirüs aşısında müthiş nokta, tam kapanma gündeminde kritik hafta
İşte algı mühendislerini utandıracak Kanal İstanbul raporu
Bitcoin neden düştü? Kripto para için 4 iddia 4 cevap!
Son dakika | CHP'nin 128 milyar yalanı sözcüsü Faik Öztrak bakın kim çıktı
CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan köprüyü görünce şapka çıkardı
Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı
Son dakika: Avrupa Süper Ligi resmen açıklandı: Büyük kaos! Avrupa Süper Lig'ine katılacak takımlar...
Son dakika | Yerel yönetim reformunda sona gelindi! İşte madde madde reform paketi
ARKADAŞINA GÖNDER
Boluspor deplasmanda Bandırmaspor'u devirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA