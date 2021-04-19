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Giriş Tarihi: 19.4.2021 19:24

: sporun katılım ve paylaşım ilkelerine uymuyor

AA
Gabriele Gravina: Avrupa Süper Ligi sporun katılım ve paylaşım ilkelerine uymuyor

Başkanı , İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 futbol kulübünün ""ni kurmasının, sporun katılım ve paylaşım ilkelerine uygun olmadığını söyledi.

Başkan Gravina, UEFA Yönetim Kurulu toplantısı için bulunduğu İsviçre'nin Montrö kentinde İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Avrupa Süper Ligi'ne 'hayır' dediğimizi yineliyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yapılabilecek tek reform, UEFA'nın teklifinden çıkandır. Bundan kaçma girişimleri kabul edilemez ve Avrupa futbolu için zararlıdır. Bu projeye dahil olan kulüpler, FIFA'nın tanıdığı tüm organizasyonların dışında kalacaklardır" ifadelerini kullandı.

"FUTBOL TARAFTARLARINDIR"
Ulusal düzeydeki şampiyonaların, uluslararası turnuvalar için bir katma değer anlamına geldiğini dile getiren Gravina, "Sporun erdemini ve her takımın taraftarlarıyla birlikte büyük hayalin peşinden gitme olasılığını korumak istiyoruz. Futbol taraftarlarındır, modernize edilmeli ama çarpıtılmamalıdır. Futbol, katılım ve paylaşımdır" değerlendirmesinde bulundu.

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Gabriele Gravina: Avrupa Süper Ligi sporun katılım ve paylaşım ilkelerine uymuyor
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