G.Antep Paşa’yı sevindirmedi!

Özellikle sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekenKonuk takım, 5. dakikada Thelin'in ağlara giden vuruşuyla 1-0 öne geçti.Kenan, ceza alanı içinde yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, beyaz noktayı gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonun başlangıcını izleyen hakem, Dicko'nun orta alanda yaptığı hareketi faul olarak değerlendirerek penaltıyı iptal etti.62. dakikada Dicko kafayla meşin yuvarlağı filelere göndererek Gaziantep FK'yı umutlandırdı.Kırmızı-siyahlı ekip, sahadan beraberlikle ayrılmasına rağmen evindeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.