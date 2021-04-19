G.Antep Paşa’yı sevindirmedi!

Kırmızı-siyahlı ekip, düşme hattının hemen üzerinde yer alan Kasımpaşa karşısında Thelin’in golleriyle 2-0 geriye düştü. Dicko ve Muhammet’in ağları bulan vuruşları oyuna denge getirdi
Özellikle sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Gaziantep FK, düşme bölgesindenuzaklaşmak isteyen Kasımpaşaile evinde 2-2 berabere kaldı. Konuk takım, 5. dakikada Thelin'in ağlara giden vuruşuyla 1-0 öne geçti. 20'de evsahibi ekibin Kenan Özer ile kazandığıpenaltı VAR'dan döndü. Kenan, ceza alanı içinde yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, beyaz noktayı gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonun başlangıcını izleyen hakem, Dicko'nun orta alanda yaptığı hareketi faul olarak değerlendirerek penaltıyı iptal etti. 59'de Thelin hem kendisinin hem takımınınikinci golünü kaydetti. 62. dakikada Dicko kafayla meşin yuvarlağı filelere göndererek Gaziantep FK'yı umutlandırdı. 85'te Muhammet karşılaşmanınskorunu ilan etti: 2-2. Kırmızı-siyahlı ekip, sahadan beraberlikle ayrılmasına rağmen evindeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Kasımpaşa ise galibiyeti kaçırdı amadeğerli bir beraberlik aldı.