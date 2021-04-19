Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri G.Antep Paşa’yı sevindirmedi!
Giriş Tarihi: 19.4.2021

G.Antep Paşa’yı sevindirmedi!

G.Antep Paşa’yı sevindirmedi!

Kırmızı-siyahlı ekip, düşme hattının hemen üzerinde yer alan karşısında Thelin’in golleriyle 2-0 geriye düştü. Dicko ve Muhammet’in ağları bulan vuruşları oyuna denge getirdi

Özellikle sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Gaziantep FK, düşme bölgesinden uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa ile evinde 2-2 berabere kaldı. Konuk takım, 5. dakikada Thelin'in ağlara giden vuruşuyla 1-0 öne geçti. 20'de ev sahibi ekibin Kenan Özer ile kazandığı penaltı VAR'dan döndü. Kenan, ceza alanı içinde yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler, beyaz noktayı gösterdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonun başlangıcını izleyen hakem, Dicko'nun orta alanda yaptığı hareketi faul olarak değerlendirerek penaltıyı iptal etti. 59'de Thelin hem kendisinin hem takımının ikinci golünü kaydetti. 62. dakikada Dicko kafayla meşin yuvarlağı filelere göndererek Gaziantep FK'yı umutlandırdı. 85'te Muhammet karşılaşmanın skorunu ilan etti: 2-2. Kırmızı-siyahlı ekip, sahadan beraberlikle ayrılmasına rağmen evindeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Kasımpaşa ise galibiyeti kaçırdı ama değerli bir beraberlik aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Tam kapanma konuşulurken kritik gelişme: Birçok ilin renk haritası değişti
CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan köprüyü görünce şapka çıkardı
Bediüzzaman Said Nursi’nin hayattaki son talebesi Hüsnü Bayramoğlu vefat etti
Son dakika | Emekliye ikramiye zammı geliyor! 3 formül öne çıktı! İşte detaylar...
Son dakika: Fenerbahçe golcü problemini bedava çözüyor! Messi ve Ronaldo'yu geride bırakan Giroud...
Fenerbahçe'den Stuttgart'a transfer olan Ömer Faruk Beyaz'dan Emre Belözoğlu itirafı
Son dakika: Kaan Yıldırım sevgilisi Hadise'nin yasak aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu! Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye destek!
Son dakika haberi: Çanakkale'de korkutan gelişme! 26 kat arttı: Türkiye birinciliğine yükseldi
Son dakika: Kriz büyüyor! ABD de destek verdi... Putin'den misilleme
Bitcoin piyasaları salladı! Kripto para piyasalarında deprem
ARKADAŞINA GÖNDER
G.Antep Paşa’yı sevindirmedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA