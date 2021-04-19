Juventus, Milan ve Inter, İtalya Serie A'da devam etmek istiyor

Serie A yönetimi, 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi"ni kurması nedeniyle video konferans yöntemiyle bugün olağanüstü bir toplantı yaptı.

Ülkenin yüksek tirajlı spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un bu toplantıya ilişkin haberinde, "Avrupa Süper Ligi"ni kurmaları gerekçesiyle kendi liglerinden de ihraç edilmeleri gündeme gelen Juventus, Milan ve Inter'in, söz konusu toplantıda, "Avrupa Süper Ligi"nin yanı sıra kendi ulusal ligleri olan Serie A'da devam etmek isteklerini belirttiği ifade edildi.

Bu arada, Torino Başkanı Urbano Cairo ise ANSA ajansına yaptığı açıklamada, Inter Üst Yöneticisi Giuseppe Marotta ve Juventus Başkanı Andrea Agnelli'nin Serie A'ya ihanet ettiklerini, utanmaları gerektiğini söyledi.