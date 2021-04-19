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Giriş Tarihi: 20.4.2021 00:16 Son Güncelleme: 20.4.2021 00:45

sahasında 'a geçit vermedi

AA
Leeds United sahasında Liverpool'a geçit vermedi

'in 32. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Karşılıklı goller Mane ve Llorente'den gelirken, milli futbolcumuz 90 dakika sahada kaldı.

Puan tablosunun 6. basamağındaki Liverpool, 10. sıradaki Leeds United'a konuk oldu. Leeds Unitedlı futbolcular, aralarında Liverpool'un da bulunduğu kulüplerce desteklenen "Avrupa Süper Ligi" projesini protesto etti.

Isınma sırasında oyuncular, ön tarafında "Şampiyonlar Ligi'ni hak edin", arkasında ise "Futbol taraftarlar içindir" yazan tişörtleri giydi.

Karşılaşma, Liverpool'dan Mane'nin 31 ve Leeds United'dan Llorente'nin 87. dakikada attığı gollerle 1-1 sonuçlandı.

Liverpool kadrosundaki milli futbolcu Ozan Kabak, 90 dakika sahada kaldı. Son şampiyon Liverpool, puanını 53'e, Leeds United ise 46'ya yükseltti.

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Leeds United sahasında Liverpool'a geçit vermedi
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