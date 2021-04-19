Mahmut Tekdemir 9 yıl sonra kırmızı kart gördü!

2007'DEN itibaren Medipol Başakşehir formasını giyen Mahmut Tekdemir, dün 9 yıl sonra bir ilki yaşadı. Maçın 20. dakikada sarı kart gören tecrübeli oyuncu 60.dakikada bir pozisyonda Valencia'yıitince ikinci sarıdan kırmızı kartlaoyundan atıldı. Takımını 10 kişi bırakan Mahmut, Süper Lig'de en son Mayıs 2012'de oynanan Sivasspor mücadelesinde kırmızı kart görmüştü. BAŞAKŞEHIR Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yenilgiden dolayı üzüntüsünü ifade ederken, "Kazanmak istediğimiz maçtan mağlup ayrıldık"dedi. Ligde 18. sırada düşme hattında yer alan Başakşehir'in durumunun altını çizen Kocaman, "Şampiyonlar Ligi ile başlanılanbir sezonda şu anda kümedüşme hattında olunması akıl alır gibideğil" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, Demba Ba'nınkadroda olmamasını ise, "Tamamen bir tercih meselesi, elimde 26 oyuncu var. Çokfazla irdelenecek bir şeyyok" şeklinde yorumladı