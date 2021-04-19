Mahmut Tekdemir 9 yıl sonra kırmızı kart gördü!

2007'DEN itibaren Medipol Başakşehir formasını giyen Mahmut Tekdemir, dün 9 yıl sonra bir ilki yaşadı. Maçın 20. dakikada sarı kart gören tecrübeli oyuncuTakımını 10 kişi bırakan Mahmut, Süper Lig'de en son Mayıs 2012'de oynanan Sivasspor mücadelesinde kırmızı kart görmüştü. BAŞAKŞEHIR Teknik Direktörü, yenilgiden dolayı üzüntüsünü ifade ederken, "Kazanmak istediğimiz maçtan mağlup ayrıldık"dedi. Ligde 18. sırada düşme hattında yer alan Başakşehir'in durumunun altını çizen Kocaman, "" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı,ise, "Tamamen bir tercih meselesi, elimde 26 oyuncu var.şeklinde yorumladı