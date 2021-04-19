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Giriş Tarihi: 19.4.2021

9 yıl sonra kırmızı kart gördü!

Mahmut Tekdemir 9 yıl sonra kırmızı kart gördü!
2007'DEN itibaren Medipol Başakşehir formasını giyen Mahmut Tekdemir, dün 9 yıl sonra bir ilki yaşadı. Maçın 20. dakikada sarı kart gören tecrübeli oyuncu 60. dakikada bir pozisyonda Valencia'yı itince ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Takımını 10 kişi bırakan Mahmut, Süper Lig'de en son Mayıs 2012'de oynanan Sivasspor mücadelesinde kırmızı kart görmüştü. BAŞAKŞEHIR Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yenilgiden dolayı üzüntüsünü ifade ederken, "Kazanmak istediğimiz maçtan mağlup ayrıldık"dedi. Ligde 18. sırada düşme hattında yer alan Başakşehir'in durumunun altını çizen Kocaman, "Şampiyonlar Ligi ile başlanılan bir sezonda şu anda küme düşme hattında olunması akıl alır gibi değil" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, Demba Ba'nın kadroda olmamasını ise, "Tamamen bir tercih meselesi, elimde 26 oyuncu var. Çok fazla irdelenecek bir şey yok" şeklinde yorumladı

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Mahmut Tekdemir 9 yıl sonra kırmızı kart gördü!
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