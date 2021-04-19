Son dakika: UEFA'nın milli takım kararı sonrası Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğu EURO 2020'de olacak mı?

Son dakika... Futbol gündemine bomba gibi düşen Avrupa Süper Ligi'nin yankıları devam ediyor. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus, Inter ve Milan'ın kurduğu Avrupa Süper Ligi'ne tepkiler dinmiyor. UEFA ve FIFA'nın yanı sıra ülke federasyonları ve futbolculardan da üst üste açıklamalar geliyor. Açıklamaların ötesinde ise yaptırım da kapıda. Bunun ilk sinyalini UEFA Başkanı Ceferin verdi.
UEFA, Şampiyonlar Ligi'nin 2023-2024 sezonundan itibaren düzenlenecek yeni formatını bugün açıklamaya hazırlanırken Avrupa'nın 12 dev kulübünden açıklama geldi.
Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, Milan ve Inter, 'Avrupa Süper Ligi'nin' kurulması konusunda anlaştıklarını duyurdu.
Konuyla alakalı UEFA Başkanı Alexander Ceferin, "Açgözlülükten başka hiçbir şeyle motive edilmeyen birkaç kulübün, kendi kendilerine hizmet teklifine karşı bir arada durduğumuzu daha fazla vurgulayamazdım. Kapalı ligde oynayan oyuncular, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecekler. Milli takımlarına davet alamayacaklar" dedi.
Ceferin, "Yakınımızda yılanların çalıştığını bilmiyorduk, ama şimdi çok iyi biliyoruz. Bize ihanet ettiler. Andrea Agnelli (Juventus Başkanı) benim için en büyük hayal kırıklığı. Agnelli kadar ısrarla yalan söyleyen birini hiç görmemiştim. İnanılır gibi değil, aklım almıyor" ifadelerini kullandı.
MİLLİ YILDIZLARA BÜYÜK ŞOK!
UEFA Başkanı Ceferin'in açıklamları hayata geçerse eğer A Milli Takımımız da büyük yara alacak. Karara göre mevcut takımlarında oynamaya devam etmeleri durumunda Liverpool forması giyen Ozan Kabak, Juventus'ta oynayan Merih Demiral ve Milan'ın başarısı için ter döken Hakan Çalhanoğlu, EURO 2021'de ay-yıldızlı takımla olamayacak.
Türkiye gibi Avrupa'nın birçok üklesi de bu karardan etkilenecek. Başta Ronaldo olmak üzere önemli yıldızlar EURO 2021'de boy gösteremeyecek.
Avrupa futbolunda devrim gibi kararlar alınmaya devam ediyor. Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, Milan ve Inter, yaptıkları açıklama ile Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını duyurmuştu. UEFA ve FIFA tarafında yaşanan bu gelişmeye tepkiler büyürken, UEFA'nın bugün gerçekleşen İcra Kurulu Toplantısı'nda yeni bir karar alındı. Buna göre; 2024-2025 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 36 takım katılacak ve maçlar lig usulüne göre oynanacak.
YENİ FORMAT NASIL OLACAK?
Şampiyonlar Ligi'nde belirlenen yeni formata göre 36 takım UEFA'daki sıralamasına göre 4 farklı kategoriye ayrılacak. Oynadığı ligde Şampiyonlar Ligi vizesi alamayan ancak organizasyonda önemli başarılar elde etmiş iki kulüp Wild Card kontenjanından yararlanabilecek. Yeni formatta grup aşamaları kalkacak. Takımlar, güçleri değişkenlik gösteren 10 rakiple karşılaşacak. İlk aşamada her takım 5 iç saha ve 5 deplasman maçı oynayacak.
10 maç sonunda oluşacak tablo neticesinde genel puan sıralamasındaki ilk 8 takım doğrudan üst tura çıkarken, diğer 8 takım play-off usulü ile ikinci tur biletini alacak. Play-off etabında elenen takımlar UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. Son 16 Turu'ndan itibaren ise maçlar Şampiyonlar Ligi'nin klasik formatındaki gibi oynanacak.