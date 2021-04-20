Akhisarspor'da büyük kriz kapıda! Yabancı futbolcular serbest kalacak...

Kadrosunda Süper Lig ve Avrupa patentli Raheem Lawal, Akwo Ayuk Taku, Dzon Delarge, İbrahim Sissoko, Alya Toure, Paul Keita, Nsima Peter'in yanı sıra henüz hiç forma giymeyen Martins Onyebueke ve 6 sezondur takımda oynayan Milan Lukac bulunan Akhisar, küme düşerse tüm yabancılarına vedalaşmak zorunda kalacak. Yüksek maliyetlerle transfer edilip kontratları devam eden Lawal, Taku, Toure, Delarge, Peter ve Keita'nın mevcut ve önümüzdeki sezondaki alacakları FIFA kanalıyla kulübün başını ağrıtacak.