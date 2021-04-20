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Giriş Tarihi: 20.4.2021 13:52 Son Güncelleme: 20.4.2021 14:03

Akhisarspor'da büyük kriz kapıda! Yabancı futbolcular serbest kalacak...

DHA
Akhisarspor'da büyük kriz kapıda! Yabancı futbolcular serbest kalacak...

Henüz 2 yıl önce   Avrupa Ligi'nde gruplarda mücadele eden takımıyken bu sezon 2'nci Lig'e düşmenin eşiğine kadar gelen Akhisarspor, kalan 3 maçta mucizeyi gerçekleştiremezse kadrosundaki 9 yabancı oyuncuyu da kaybedecek.

TFF 1. Lig'de Bu hafta pazar günü evinde Altay'a yenilirse rakibi Menemenspor, aynı saatte Eskişehirspor'la berabere bile kalsa küme düşecek, siyah-beyazlılarla berabere kalması durumunda Menemen'in galibiyeti durumunda 1'inci Lig'e mendil sallayacak Akhisar'da kontratları devam eden yabancılar serbest kalacak.

Kadrosunda Süper Lig ve Avrupa patentli Raheem Lawal, Akwo Ayuk Taku, Dzon Delarge, İbrahim Sissoko, Alya Toure, Paul Keita, Nsima Peter'in yanı sıra henüz hiç forma giymeyen Martins Onyebueke ve 6 sezondur takımda oynayan Milan Lukac bulunan Akhisar, küme düşerse tüm yabancılarına vedalaşmak zorunda kalacak. Yüksek maliyetlerle transfer edilip kontratları devam eden Lawal, Taku, Toure, Delarge, Peter ve Keita'nın mevcut ve önümüzdeki sezondaki alacakları FIFA kanalıyla kulübün başını ağrıtacak.

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Akhisarspor'da büyük kriz kapıda! Yabancı futbolcular serbest kalacak...
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