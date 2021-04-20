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Giriş Tarihi: 20.4.2021 15:59 Son Güncelleme: 20.4.2021 16:51

Rize'de çılgın maç! 26 dakikada dört gol... ( - CANLI)

Rize'de çılgın maç! 26 dakikada dört gol... Çaykur Rizespor - Konyaspor CANLI

'in 36. haftasında , 'u konuk ediyor. Çaykur Didi Stadyumu'daki zorlu mücadele saat 16.00'da başladı ve beIN Sports HD 3'ten naklen yayınlanıyor. Ligin geride kalan diliminde Konyaspor 41, Çaykur Rizespor ise 39 puanda. Bülent Uygun'un öğrencileri Konyaspor karşısında 12 dakikada 2-0 geriye düştü. Deplasman ekibinin golleri Guilherme ve Cikalleshi'den geldi. Karadeniz temsilcisi ise Djokovic ve Michalak ile skora denge getirdi. İlk yarı 2-2 sona erdi.

Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Orta sıralarda yer alan iki takım da kazanarak ligdeki yerini sağlama almanın hesaplarını yapıyor. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki müsabaka saat 16.00'da başladı ve beIN Sports HD 3'ten canlı yayınlanıyor. Özgür Yankaya'nın düdük çaldığı maçın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Ligin geride kalan bölümünde 33 maça çıkan iki takımdan Çaykur Rizespor 39, Konyaspor ise 41 puan topladı.

İLK 11'LER..

Çaykur Rizespor: Tarık, Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail, Michalak, Djokovic, Sabo, Boldrin, Samudio, Remy

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Milosevic, Sekidika, Bytyqi, Cikalleshi

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ÇAYKUR RİZESPOR 2-2 KONYASPOR

6' Guilherme
12' Cikalleshi
20' Djokovic
26' Michalak

MAÇTAN DAKİKALAR...

Deplasman ekibi Konyaspor, Çaykur Rizespor karşısında 6. dakikada Guilherme ile öne geçti.

Mücadelenin 12. dakikasında Cikalleshi sahneye çıktı. İlk golün asistini yapan Cikalleshi bu kez golü attı ve Konyaspor'u 2-0 öne geçirdi.

Maçın 20. dakikasında Rizespor farkı 1'e indirdi. Karadeniz ekibinde Djokovic ceza sahası dışında güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

26. dakikada Michalak ile Rizespor karşılaşmaya beraberliği getirdi.

Maçın ilk yarısı 2-2 sona erdi.

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Rize'de çılgın maç! 26 dakikada dört gol... (Çaykur Rizespor - Konyaspor CANLI)
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