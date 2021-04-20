Rize'de çılgın maç! 26 dakikada dört gol... (Çaykur Rizespor - Konyaspor CANLI)

Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Orta sıralarda yer alan iki takım da kazanarak ligdeki yerini sağlama almanın hesaplarını yapıyor. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki müsabaka saat 16.00'da başladı ve beIN Sports HD 3'ten canlı yayınlanıyor. Özgür Yankaya'nın düdük çaldığı maçın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...