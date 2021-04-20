Fatih Terim'den şampiyonluk iddiası! "Son sözümüzü söylemedik"

FIRSATLARI DEĞERLENDİRELİM

Fatih Terim, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin kalan haftalarda puan kaybedeceğini belirterek şunları söyledi: "Onlar kaybedecek. Ama biz de hata yapmamalıyız. Fırsatı değerlendirmeliyiz"