Fatih Terim'den şampiyonluk iddiası! "Son sözümüzü söylemedik"

Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Göztepe deplasmanında sezonun en kritik galibiyetlerinden birine imza attı. Kaybetmesi halinde şampiyonluğa havlu atması olası olan sarı-kırmızılı ekip, 3-1'lik galibiyetle liderle arasındaki farkı 6'ya indirdi. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, oyuncularını yeniden şampiyonluk moduna sokmak için yoğun mesai harcıyor. İşte detaylar...
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularıyla kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli hocanın toplantıda oldukça hırslı olduğu öğrenildi. Terim, "Sezon boyunca çok büyük şanssızlıklar yaşadık. Ancak daha lig yeni başlıyor. Hedefe ulaşacağız" dedi.
SONUNA KADAR İNANIYOUM
Takvim'de yer alan habere göre Terim, "Galatasaray asla pes etmez. Bu ligde son sözümüzü henüz söylemedik. Kalan maçları kazanarak şampiyonluk ipini göğüsleyeceğimizden eminim" ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYONLUĞU İSTİYORUM
Göztepe maçındaki hırsı kalan maçlara yaymaları gerektiğini belirten Terim, "Hakkımızda söylenenlere sahada cevap vereceğiz. Bu şampiyonluğu her zamankinden daha fazla istiyorum" şeklinde konuştu.
FIRSATLARI DEĞERLENDİRELİM
Fatih Terim, Beşiktaş ve F.Bahçe'nin kalan haftalarda puan kaybedeceğini belirterek şunları söyledi: "Onlar kaybedecek. Ama biz de hata yapmamalıyız. Fırsatı değerlendirmeliyiz"