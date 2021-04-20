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Giriş Tarihi: 20.4.2021

Gençlerle yola devam

Gençlerle yola devam

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe’yi İzmir’de 3-1 mağlup eden gençlik aşılı kadroyu yarın ’a karşı da sahaya sürecek

Ligdeki kötü gidişata Göztepe maçında son veren Galatasaray'da sergilenen futbol, Fatih Terim'i fazlasıyla memnun etti. Terim, Babel'in cezası sona erse de kazanan 11'le Trabzonspor karşısına çıkmaya karar verdi. Muslera'nın önünde Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi dörtlüsü görev yapacak. 4-1-4-1 dizilişiyle sahaya yayılacak sarı-kırmızılı takımda ön liberoda Taylan olacak, Gedson ve Emre Kılınç 8 numara pozisyonunda merkezde oynayacak. Sağ öndeki Feghouli orta sahaya yardım edecek, ileri uçtaki tek forvet Halil'i sol açıktaki Kerem tamamlayacak. Bu arada izolasyon süreci devam eden Mosafa Mohamed Trabzonspor maçında da görev yapamayacak.

G.SARAY'DAN HAKEM TEPKİSİ
G.SARAY, Trabzonspor maçına Mete Kalkavan'ın atamasına tepki gösterdi. Açıklamada "Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan'ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla 'hatada ısrar ediyoruz' demektir. Hakem Mete Kalkavan'ı, Merkez Hakem Kurulu ve bütün unsurları, Türk futbolu adına uyarmaya devam ediyoruz. Mete Kalkavan'la yeni bir adaletsizlik yaşamak istemiyoruz" denildi.

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