Luyindama'dan Fatih Terim'e: "Babamız gibi..."

"ÇOCUKLARIMLA ÇOK FAZLA İLGİLENİYORUM"

Baba olmanın kendisini çok değiştirdiğini belirten tecrübeli oyuncu, "Çocuklarımla çok fazla ilgileniyorum. Baba olduktan sonra daha değiştim ve onlarla daha fazla zaman geçirmeye başladım. Gergin olduğum zamanlarda dahi onları gördüğüm zaman tekrar neşeleniyorum. Profesyonel olmadan önce bir takımda oynuyordum. O takımın sahibi de Ornella'nın ailesiydi. Ornella'nın babası benim sonradan oynadığım takımın başkanıydı ve bir gün oyuncu ararken beni izlemeye geliyor ve izledikten sonra da diyor ki sen gel ve bizim takımda oyna. Ben de o takıma gittim ve Ornella ile öyle tanıştık, aramızda güzel bir çekim oldu. Daha sonra belediyeye gidip evlendik. Şimdi asıl düğünü mayıs ayında olacak. Mayıs ayında da kendi aramızda dini nikah yapacağız. Ornella çok iyi bir eş. Çünkü maçlardan önce cesaretlendiriyor ve sonrasında da yine tavsiyelerini veriyor. İyi bir eşin de bu şekilde yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.