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Giriş Tarihi: 21.4.2021 00:33

'da görevini bırakıyor

AA
Manchester United'da Ed Woodward görevini bırakıyor

ekibi 'ın başkan yardımcısı , yıl sonunda görevinden ayrılacak. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Woodward'ın zaten 2021 sonunda görevi bırakacağı ancak duyurunun, planlanandan erken bir tarihe çekildiği öne sürüldü

Chelsea ve Manchester City'nin iki gün önce kurulan "Avrupa Süper Ligi" oluşumundan çıkacağı haberlerinin ardından projeye destek veren kulüplerden Manchester United'ın yöneticilerinden birinin ayrılık haberi geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2005'ten beri Manchester United bünyesinde çalışan 49 yaşındaki Woodward'ın, 2012'den bu yana sürdürdüğü görevi yıl sonunda bırakacağı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Woodward'ın zaten 2021 sonunda görevi bırakacağı ancak duyurunun, planlanandan erken bir tarihe çekildiği öne sürüldü

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Manchester United'da Ed Woodward görevini bırakıyor
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