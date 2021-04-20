Milli Takım'ın EURO 2020 kamp programı açıklandı

Marienfeld'de kamp yapacak olan Ay-Yıldızlılar, 10 Haziran tarihine kadar hazırlıklarını burada sürdürüp 3 Haziran'da Moldova ile hazırlık maçı yapacak. 11 Haziran'da turnuvanın ilk maçında İtalya ile Roma'da karşılaşacak olan A Milli Takım, 12 Haziran'da ise gruptaki diğer karşılaşmalarını oynamak için Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'ye gidecek. 16 Haziran'da Galler ile, 20 Haziran'da da İsviçre ile oynayacak olan Milliler, gruptan çıkması halinde 21 Haziran'da tekrar Almanya'ya giderek kampa girecek.