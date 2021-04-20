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Giriş Tarihi: 20.4.2021 13:43 Son Güncelleme: 20.4.2021 13:48

Milli Takım'ın EURO 2020 kamp programı açıklandı

İHA
Milli Takım'ın EURO 2020 kamp programı açıklandı

'nda mücadele edecek olan A Milli Takım'ın kamp programı belli oldu. İlk etap çalışmalarını 'da yapacak olan Milliler, ardından 'da kampa girecek.

A Milli Takım'ın EURO 2020 kamp programı belli oldu. 11 Haziran'da Roma'da İtalya ile karşılaşarak turnuvanın açılış maçında boy gösterecek olan Milliler, liglerin bitimiyle birlikte kampa girecek. 17 Mayıs'ta Antalya'da ilk etap kampına başlayacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını 2 Haziran'a kadar burada sürdürecek. 27 Mayıs'ta Azerbaycan'la, 31 Mayıs'ta da Kuzey İrlanda ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, ardından 2 Haziran'da Almanya kampına başlayacak.

Marienfeld'de kamp yapacak olan Ay-Yıldızlılar, 10 Haziran tarihine kadar hazırlıklarını burada sürdürüp 3 Haziran'da Moldova ile hazırlık maçı yapacak. 11 Haziran'da turnuvanın ilk maçında İtalya ile Roma'da karşılaşacak olan A Milli Takım, 12 Haziran'da ise gruptaki diğer karşılaşmalarını oynamak için Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'ye gidecek. 16 Haziran'da Galler ile, 20 Haziran'da da İsviçre ile oynayacak olan Milliler, gruptan çıkması halinde 21 Haziran'da tekrar Almanya'ya giderek kampa girecek.

A Milli Takım, gruptan 1. olarak çıkarsa bir sonraki maçını Londra'da, 2. olarak çıkarsa bir sonraki maçını Amsterdam'da, 3. olup performansına göre gruptan çıkarsa bir sonraki maçını Bilbao, Bükreş ya da Glasgow'da oynayacak. Turnuvada bir üst tur maçları 26 Haziran'da, çeyrek final karşılaşmaları 2-3 Temmuz'da, yarı final maçları ise 6-7 Temmuz'da oynanacak. Avrupa Şampiyonası, 11 Temmuz'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak olan final maçıyla tamamlanacak.

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Milli Takım'ın EURO 2020 kamp programı açıklandı
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