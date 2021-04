Önce para sonra futbol!

dev kulübün başını çektiği Avrupa Süper Ligi projesi deprem etkisi yaratırken tamise tüm tepkilere rağmen pandemiden oluşan maddi zararlarını karşılamak ve ekonomik darboğazdan çıkmak için fırsat olarak gördükleri bu atılımdan vazgeçmeye niyetli değil. Sky Sports muhabiri Kaveh Solhekol, ismini vermediği ve Avrupa Süper Ligi'ne İngiltere'den katılan bir kulübün yöneticisine ait görüşler deolarak nitelenen bu kulüplerin amacını ortaya çıkarır nitelikte. İsmi verilmeyen yönetici, projenin ana hedefininolduğunu ve futbolun kendileri için ikinci planda kaldığını belirterek,ifadesini kullandı.UEFA ve FIFA'nın oluşuma katılan takımlara yönelik yaptırım tehditlerine karşı da isyancılar önlemlerini alıyorlar. UEFA ve FIFA'ya gönderilen mektupta, kulüplerin yöneticilerinden futbolculara kadar verilecek cezalarda yasal haklarını kullanacaklarını ve konuyu mahkemeye taşıyacaklarını ilettiler. Mektupta ayrıca UEFA ve FIFA ile diyaloğa açık kapı bırakılarak,denildi.Lig şampiyonluğu: 13 Avrupa şampiyonluğu: 2 Değeri: 2.1 milyar Sterlin Sahibi: AmerikalıLig şampiyonluğu: 6 Avrupa şampiyonluğu: 5 Değeri: 2.3 milyar Sterlin Sahibi: RusLig şampiyonluğu; 19 Avrupa şampiyonluğu: 9 Değeri: 2.9 milyar Sterlin Sahibi: AmerikalıLig şampiyonluğu: 6 Avrupa şampiyonluğu: 1 Değeri: 2.9 milyar Sterlin Sahibi: Birleşik Arap Emr.Lig şampiyonluğu: 20 Avrupa şampiyonluğu: 5 Değeri. 3.03 milyar Sterlin Sahibi: AmerikalıLig şampiyonluğu: 2 Avrupa şampiyonluğu: 3 Değeri: 1.66 milyar Sterlin Sahibi: İngilizLig şampiyonluğu: 10 Avrupa şampiyonluğu: 4 Değeri: 720 milyon Sterlin Sahibi: İspanyol-İsrail ort.Lig şampiyonluğu: 26 Avrupa şampiyonluğu: 12 Değeri: 3.44 milyar Sterlin Sahibi: İspanyolLig şampiyonluğu: 34 Avrupa şampiyonluğu: 15 Değeri: 3.43 milyar Sterlin Sahibi: İspanyolLig şampiyonluğu: 18 Avrupa şampiyonluğu: 9 Değeri: 405 milyon Sterlin Sahibi: AmerikalıLig şampiyonluğu: 18 Avrupa şampiyonluğu: 6 Değeri: 537 milyon Sterlin Sahibi: ÇinliLig şampiyonluğu: 36 Avrupa şampiyonluğu: 6 Değeri: 1.45 milyar Sterlin Sahibi: İtalyanMaçlar 10'ar takımlı 2 grupta oynanacakAVRUPA Süper Ligi adıyla kurulan yeni futbol girişiminde her sezon 20 takımın yer alması planlanıyor. İşleyiş şöyle olacak:12 kurucu kulübün yanına 3 kulüp daha katılacak ve bu kulüpler ligde kalıcı olacak.20 takımın yer alacağı organizasyonda, kalan 5 takım ise kendi liginde önceki sezon elde ettiği başarılara göre değişimli olarak lige dahil olacak.ORGANIZASYONDA maçlar, hafta içi oynanacak.Bu sayede takımlar, kendi liglerinde hafta sonu oynayacakları karşılaşmalara katılabilecek.AĞUSTOS ayında başlaması planlanan turnuvada takımlar, 10'arlı iki gruba ayrılacak ve birbirleriyle evinde ve deplasmanda olmak üzere karşılaşacak.GRUPLARINI ilk 3'te tamamlayanlar, doğrudan çeyrek finale yükselecek.Ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek finale yükselmek için play-off turunda iki maçta karşılaşacak.TAKIMLAR, finale kadar çift maç eleme usulü ile tur atlayacak.Mayıs ayında tarafsız sahada oynanacak final maçı ise tek maç üzerinden yapılacak.AVRUPA futbolunda yaşanan iç savaş milli oyuncularımızı da vurdu. 12 Büyük kulübün kurucusu olduğu yeni lig, Avrupa futbolunu birbirine düşürürken UEFA ve FIFA da karşı atağa geçti. İki kurumun elindeki en büyük koz ise yasaklar... UEFA Başkanı Alexander Ceferin dündedi. Bu gelişmeler EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Takımımız'ın üç ismini yakından ilgilendiriyor. Eğer tartışılan proje hayata geçerse Juventus'ta oynayan, Liverpool'da kiralık olarak forma giyenve Milan'ın yıldızıEURO 2020'de görev alamayacak.FENERBAHÇE'NIN dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil sosyal medya hesabından, Avrupa Süper Ligi'ne tepki gösterdi. Sarı-lacivertli oyuncu yaptığı açıklamada, "Çocuklar Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın hayaliyle büyürler, Avrupa Süper Ligi'ni değil. Büyük maçların keyfi her hafta değil, yılda birkaç kez çıkar. Taraftarlar için anlaşılması zor bir karar" ifadelerine yer verdi.AVRUPA Süper Ligi'nin ilk etkisi borsada görüldü. Oluşuma katılmayan ülkelerden olan Fransa'da Lyon kulübünün hisseleri dün sabah % 0.4 oranında düşüş yaşadı. Projenin mimarlarından Juventus'un hisseleri ise yüzde 6.79'luk artışla 0.74 Euro'dan 0.83 Euro'ya çıktı..6 takımla Süper Lig'in neredeyse çekirdeğini oluşturan İngiltere'de futbolseverler yeni oluşuma karşılar… "Gönül verdiğimiz takımımız bize ihanet etti" diyen taraftarlar arasında sezonluk biletlerini yırtıp atanlar da var. Chelsea ve Liverpool taraftarları da bir bildiri yayınlayarak, bu kararın kabul edilemez olduğunu vurguladı.Futbol Yorumcusu, 6 kulüp için en ağır cezanın verilmesiniisterken "Sadece para cezası yetmez,dedi. Arsenal efsanesiIan Wright da eski kulübünün Süper Lig'ekatılma kararınıolarak niteledi.efsane teknik adamı Alex Ferguson, "Süper Lig'in konuşulması bile 70 yıllık Avrupa kulüp futbolundan uzak bir harekettir. Biz 4 kere Şampiyonlar Ligi finali oynadık ve hepsi de çok özel gecelerdi" dedi.AVRUPA Süper Ligi'nin mali portresi de ortaya çıktı. ABD'li yatırım bankası JP Morgan'ın ana destekçisi olduğu ligin kuruculuğunu üstlenenİlk 6 sırada bulunan kurucu takımların gelirinin 350 milyon Euro seviyesinde olması, kalan rakamın da diğer 9 takıma dağıtılması hedefleniyor. Her sezon değişmesi planlanan 5 takıma ödenecek paranın da en az 100 milyon Euro olması bekleniyor. Ancak ilk hedef, 12 takımı 15'e çıkarmak. Ama kalan üç takım için şu ana kadar yapılan tekliflere olumlu yanıt alınmış değil.POLONYA Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA İcra Komitesi Üyesi Zbigniew Boniek, Süper Lig projesiyle ilgili tehdit gibi açıklamalar yaptı. Boniek "İlk yapacağımız UEFA Yönetim Komitesi toplantısını bekleyin. Şimdiden her şeye hazır olun... 3. Dünya Savaşı bu kez futbolda çıkacak. Atom bombası attılar ve patladı. Spor kamuoyu her türlü karara hazır olsun" diyerek, isyancı 12 kulübe büyük gözdağı verdi.