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Giriş Tarihi: 20.4.2021

Önce para sonra futbol!

Önce para sonra futbol!

Oluşuma katılan bir İngiliz kulübünün yöneticisi, asıl amaçlarının para kazanmak olduğunu itiraf ederken futbolun kendileri için ikinci planda kaldığını belirtti. 12 kulüp, FIFA ve UEFA’ya, “Sizin yerinizi doldurmayı hedeflemiyoruz. Amacımız rekabet” mesajını verirken engellemere karşı gerekirse yasal yollara başvuracaklarının da altını çizdi

12 dev kulübün başını çektiği Avrupa Süper Ligi projesi deprem etkisi yaratırken tam 23 yıllık taahhütname imzalayan ve 'Asiler' olarak adlandırılan kulüpler ise tüm tepkilere rağmen pandemiden oluşan maddi zararlarını karşılamak ve ekonomik darboğazdan çıkmak için fırsat olarak gördükleri bu atılımdan vazgeçmeye niyetli değil. Sky Sports muhabiri Kaveh Solhekol, ismini vermediği ve Avrupa Süper Ligi'ne İngiltere'den katılan bir kulübün yöneticisine ait görüşler de "Aç gözlü" olarak nitelenen bu kulüplerin amacını ortaya çıkarır nitelikte. İsmi verilmeyen yönetici, projenin ana hedefinin "kâr etmek" olduğunu ve futbolun kendileri için ikinci planda kaldığını belirterek, "Bu bir iç savaş değil, nükleer savaş... Dürüst olmak gerekirse kulüp sahipleri, kötü tepkileri umursamıyorlar ama bekliyorlar. Onların esas amacı kâr etmek. Oyunun genel iyiliği ikincil düşüncemiz" ifadesini kullandı.

DİYALOG MEKTUBU
UEFA ve FIFA'nın oluşuma katılan takımlara yönelik yaptırım tehditlerine karşı da isyancılar önlemlerini alıyorlar. UEFA ve FIFA'ya gönderilen mektupta, kulüplerin yöneticilerinden futbolculara kadar verilecek cezalarda yasal haklarını kullanacaklarını ve konuyu mahkemeye taşıyacaklarını ilettiler. Mektupta ayrıca UEFA ve FIFA ile diyaloğa açık kapı bırakılarak, "Organizasyonun ayrıntılarını görüşmek ve futbol ekosistemindeki yerini belirlemek için görüşme telebinde bulunuyoruz. Amacımız UEFA turnuvalarının yerini doldurmak değil. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi devam ederken onlarla rekabet edecek yeni bir oluşum hedefliyoruz" denildi.

12 İSYANCI KULÜP

ARSENAL
Lig şampiyonluğu: 13 Avrupa şampiyonluğu: 2 Değeri: 2.1 milyar Sterlin Sahibi: Amerikalı
CHELSEA
Lig şampiyonluğu: 6 Avrupa şampiyonluğu: 5 Değeri: 2.3 milyar Sterlin Sahibi: Rus
LİVERPOOL
Lig şampiyonluğu; 19 Avrupa şampiyonluğu: 9 Değeri: 2.9 milyar Sterlin Sahibi: Amerikalı
M. CİTY
Lig şampiyonluğu: 6 Avrupa şampiyonluğu: 1 Değeri: 2.9 milyar Sterlin Sahibi: Birleşik Arap Emr.
M. UNİTED
Lig şampiyonluğu: 20 Avrupa şampiyonluğu: 5 Değeri. 3.03 milyar Sterlin Sahibi: Amerikalı
TOTTENHAM
Lig şampiyonluğu: 2 Avrupa şampiyonluğu: 3 Değeri: 1.66 milyar Sterlin Sahibi: İngiliz
A. MADRİD
Lig şampiyonluğu: 10 Avrupa şampiyonluğu: 4 Değeri: 720 milyon Sterlin Sahibi: İspanyol-İsrail ort.
BARCELONA
Lig şampiyonluğu: 26 Avrupa şampiyonluğu: 12 Değeri: 3.44 milyar Sterlin Sahibi: İspanyol
REAL MADRİD
Lig şampiyonluğu: 34 Avrupa şampiyonluğu: 15 Değeri: 3.43 milyar Sterlin Sahibi: İspanyol
AC MİLAN
Lig şampiyonluğu: 18 Avrupa şampiyonluğu: 9 Değeri: 405 milyon Sterlin Sahibi: Amerikalı
INTER
Lig şampiyonluğu: 18 Avrupa şampiyonluğu: 6 Değeri: 537 milyon Sterlin Sahibi: Çinli
JUVENTUS
Lig şampiyonluğu: 36 Avrupa şampiyonluğu: 6 Değeri: 1.45 milyar Sterlin Sahibi: İtalyan

FORMAT NASIL OLACAK?
Maçlar 10'ar takımlı 2 grupta oynanacak
AVRUPA Süper Ligi adıyla kurulan yeni futbol girişiminde her sezon 20 takımın yer alması planlanıyor. İşleyiş şöyle olacak:
12 kurucu kulübün yanına 3 kulüp daha katılacak ve bu kulüpler ligde kalıcı olacak.
20 takımın yer alacağı organizasyonda, kalan 5 takım ise kendi liginde önceki sezon elde ettiği başarılara göre değişimli olarak lige dahil olacak.
ORGANIZASYONDA maçlar, hafta içi oynanacak.
Bu sayede takımlar, kendi liglerinde hafta sonu oynayacakları karşılaşmalara katılabilecek.
AĞUSTOS ayında başlaması planlanan turnuvada takımlar, 10'arlı iki gruba ayrılacak ve birbirleriyle evinde ve deplasmanda olmak üzere karşılaşacak.
GRUPLARINI ilk 3'te tamamlayanlar, doğrudan çeyrek finale yükselecek.
Ligi 4. ve 5. sırada tamamlayan takımlar ise çeyrek finale yükselmek için play-off turunda iki maçta karşılaşacak.
TAKIMLAR, finale kadar çift maç eleme usulü ile tur atlayacak.
Mayıs ayında tarafsız sahada oynanacak final maçı ise tek maç üzerinden yapılacak.

MİLLİLERİ BEKLEYEN BÜYÜK TEHLİKE!
AVRUPA futbolunda yaşanan iç savaş milli oyuncularımızı da vurdu. 12 Büyük kulübün kurucusu olduğu yeni lig, Avrupa futbolunu birbirine düşürürken UEFA ve FIFA da karşı atağa geçti. İki kurumun elindeki en büyük koz ise yasaklar... UEFA Başkanı Alexander Ceferin dün "Avrupa Süper Ligi'nde oynayacak futbolcuların, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda oynaması yasaklanacak. Milli takımlarında oynamalarına izin verilmeyecek" dedi. Bu gelişmeler EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Takımımız'ın üç ismini yakından ilgilendiriyor. Eğer tartışılan proje hayata geçerse Juventus'ta oynayan Merih Demiral, Liverpool'da kiralık olarak forma giyen Ozan Kabak ve Milan'ın yıldızı Hakan Çalhanoğlu EURO 2020'de görev alamayacak.

MESUT: ÇOCUKLARIN HAYALLERİNİ YIKMAYIN
FENERBAHÇE'NIN dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil sosyal medya hesabından, Avrupa Süper Ligi'ne tepki gösterdi. Sarı-lacivertli oyuncu yaptığı açıklamada, "Çocuklar Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın hayaliyle büyürler, Avrupa Süper Ligi'ni değil. Büyük maçların keyfi her hafta değil, yılda birkaç kez çıkar. Taraftarlar için anlaşılması zor bir karar" ifadelerine yer verdi.

İLK ETKİ BORSADA
AVRUPA Süper Ligi'nin ilk etkisi borsada görüldü. Oluşuma katılmayan ülkelerden olan Fransa'da Lyon kulübünün hisseleri dün sabah % 0.4 oranında düşüş yaşadı. Projenin mimarlarından Juventus'un hisseleri ise yüzde 6.79'luk artışla 0.74 Euro'dan 0.83 Euro'ya çıktı..

İNGİLİZLER İSYANDA!
TAM 6 takımla Süper Lig'in neredeyse çekirdeğini oluşturan İngiltere'de futbolseverler yeni oluşuma karşılar… "Gönül verdiğimiz takımımız bize ihanet etti" diyen taraftarlar arasında sezonluk biletlerini yırtıp atanlar da var. Chelsea ve Liverpool taraftarları da bir bildiri yayınlayarak, bu kararın kabul edilemez olduğunu vurguladı.
SKY SPORT Futbol Yorumcusu Garry Neville, 6 kulüp için en ağır cezanın verilmesini isterken "Sadece para cezası yetmez, küme de düşürülsünler" dedi. Arsenal efsanesi Ian Wright da eski kulübünün Süper Lig'e katılma kararını "Utanç verici" olarak niteledi.
İNGILİZLERİN efsane teknik adamı Alex Ferguson, "Süper Lig'in konuşulması bile 70 yıllık Avrupa kulüp futbolundan uzak bir harekettir. Biz 4 kere Şampiyonlar Ligi finali oynadık ve hepsi de çok özel gecelerdi" dedi.

ASLAN PAYI KURUCU KULÜPLERE
AVRUPA Süper Ligi'nin mali portresi de ortaya çıktı. ABD'li yatırım bankası JP Morgan'ın ana destekçisi olduğu ligin kuruculuğunu üstlenen 15 takım yaklaşık 3.5 milyar Euro'yu bölüşecek. İlk 6 sırada bulunan kurucu takımların gelirinin 350 milyon Euro seviyesinde olması, kalan rakamın da diğer 9 takıma dağıtılması hedefleniyor. Her sezon değişmesi planlanan 5 takıma ödenecek paranın da en az 100 milyon Euro olması bekleniyor. Ancak ilk hedef, 12 takımı 15'e çıkarmak. Ama kalan üç takım için şu ana kadar yapılan tekliflere olumlu yanıt alınmış değil. Alman ve Fransız kulüpleri projeye baştan karşı çıkarken teklif götürülen Ajax, Porto, Zenit gibi kulüpler de olumsuz görüş bildirdi.

'FUTBOLDA 3. DÜNYA SAVAŞI ÇIKACAK!'
POLONYA Futbol Federasyonu Başkanı ve UEFA İcra Komitesi Üyesi Zbigniew Boniek, Süper Lig projesiyle ilgili tehdit gibi açıklamalar yaptı. Boniek "İlk yapacağımız UEFA Yönetim Komitesi toplantısını bekleyin. Şimdiden her şeye hazır olun... 3. Dünya Savaşı bu kez futbolda çıkacak. Atom bombası attılar ve patladı. Spor kamuoyu her türlü karara hazır olsun" diyerek, isyancı 12 kulübe büyük gözdağı verdi.

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