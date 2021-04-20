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Giriş Tarihi: 20.4.2021 19:56 Son Güncelleme: 20.4.2021 19:57

- maçında tartışılan pozisyon! Sivasspor penaltı bekledi...

Sivasspor - Beşiktaş maçında tartışılan pozisyon! Sivasspor penaltı bekledi...

'in 36. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ererken Sivassporlu futbolcular ilk yarının 22. dakikasında hakem Fırat Aydınus'a dönerek penaltı bekledi.

Süper Lig'de hafta içi mesaisi Sivasspor - Beşiktaş maçıyla devam ediyor. İlk 45 dakika boyunca iki takımda etkili bir oyun gösteremezken hem Sivasspor hem de Beşiktaş, isabetli şut atamadan ilk yarıyı tamamladı.

İlk yarının sonunda saha kenarına 'beni değiştirin' diye işaret yapan Vincent Aboubakar'ın da ikinci yarıda oyuna devam etmesi beklenmiyor. Sakatlığını atlatarak sahalara geri dönen Aboubakar, karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.

İlk yarının 22. dakikasında Sivasspor'un gelişen atağında sağ kanattan içeriye çevrilen top, Sivassporlu futbolculara göre Vida'nın eline çarptı. Hakem Fırat Aydınus bu pozisyonda oyuna devam ettirdi ve VAR hakeminden de bir uyarı gelmedi.

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Sivasspor - Beşiktaş maçında tartışılan pozisyon! Sivasspor penaltı bekledi...
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