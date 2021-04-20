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Giriş Tarihi: 20.4.2021 23:33 Son Güncelleme: 20.4.2021 23:48

Son dakika: 'nde ilk resmi ayrılık! ...

Son dakika: Avrupa Süper Ligi'nde ilk resmi ayrılık! Manchester City...

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde Başkanı 'in girişimleriyle ve 12 kulübün birleşmesiyle kurulan 'nde oluşan tepkilerin ardından ilk ayrılık geldi. İngiliz devi , resmi internet sitesinden bir açıklama yayımlayarak Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldıklarını duyurdu.

Avrupa Süper Ligi'nde ilk resmi ayrılık geldi. Kurulduğu ilk günden bu yana sert tepkilerin odağında olan Avrupa Süper Ligi, kurulmasının üzerinden geçen 2 günün ardından çatırdamaya başladı.

İngiliz basınında gün boyunca iddia edilen Chelsea ve Manchester City'nin Avrupa Süper Ligi'nden ayrılacağı haberleri, resmiyete kavuştu.

Manchester City, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için gerekli işlemlere başlandığını kamuoyuna duyururuz." ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmasının ardından UEFA Başkanı Ceferin'de bir açıklama yaptı. Ceferin, "Manchester City'yi Avrupa futbol ailesine geri döndürmekten mutluluk duyuyorum. Harika bir zeka örneği gösterdiler. Daha iyi bir gelecek için onlarla çalışmaktan çok memnunum." diye konuştu.

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Son dakika: Avrupa Süper Ligi'nde ilk resmi ayrılık! Manchester City...
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