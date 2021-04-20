Son dakika: Avrupa Süper Ligi'nde ilk resmi ayrılık! Manchester City...

Avrupa Süper Ligi'nde ilk resmi ayrılık geldi. Kurulduğu ilk günden bu yana sert tepkilerin odağında olan Avrupa Süper Ligi, kurulmasının üzerinden geçen 2 günün ardından çatırdamaya başladı.

İngiliz basınında gün boyunca iddia edilen Chelsea ve Manchester City'nin Avrupa Süper Ligi'nden ayrılacağı haberleri, resmiyete kavuştu.

Manchester City, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Avrupa Süper Ligi'nden çekilmek için gerekli işlemlere başlandığını kamuoyuna duyururuz." ifadelerini kullandı.

Manchester City'nin Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmasının ardından UEFA Başkanı Ceferin'de bir açıklama yaptı. Ceferin, "Manchester City'yi Avrupa futbol ailesine geri döndürmekten mutluluk duyuyorum. Harika bir zeka örneği gösterdiler. Daha iyi bir gelecek için onlarla çalışmaktan çok memnunum." diye konuştu.