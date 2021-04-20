Son dakika: Beşiktaş maçı sonrası ortaya çıktı! Herkes bunu konuşuyor, meğer Sergen Yalçın...

Süper Lig'in zirvesinde bulunan Beşiktaş, 36. haftada deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaştı. Maç sonrası Sergen Yalçın'la ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, ligdeki son Ankaragücü maçının 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.
ABOUBAKAR 11'E DÖNDÜ
Sivasspor karşısında savunmanın solunda Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala, orta sahada sakatlığı bulunan Oğuzhan Özyakup yerine Dorukhan Toköz, hücumda ise N'Koudou'nun yerine Aboubakar'a forma giydi.
Milli takımda sakatlanan ve formadan uzak kalan Aboubakar, 4 maçın ardından ilk 11'deki yerini aldı.
SİVAS'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Ev sahibi Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ise ligdeki son Gençlerbirliği maçına göre tek değişikliğe gitti.
Tecrübeli hoca, Gençlerbirliği maçında ilk 11'de şans verdiği Cofie'nin yerine bu karşılaşmada Claudemir'i sahaya sürdü.
BEŞİKTAŞ'TAN BU SEZONUN EN KÖTÜ İLK YARI PERFORMANSI
Şampiyonluk yarışısında kritik öneme sahip olan ve sonucu merakla beklenen maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
SİVASSPOR PENALTI BEKLEDİ
Maçın 22. dakikasında Sivasspor'un gelişen atağında sağ kanattan içeriye çevrilen top, Sivassporlu futbolculara göre Vida'nın eline çarptı. Hakem Fırat Aydınus bu pozisyonda oyuna devam ettirdi ve VAR hakeminden de bir uyarı gelmedi.
ABOUBAKAR YENİDEN SAKATLANDI
İlk yarının son dakikasında Beşiktaş'ta Aboubakar yeniden sakatlandı. Saha kenarına 'beni değiştirin' işareti yapan Kamerunlu golcü bitiş düdüğüyle sekerek soyunma odasına gitti. Aboubakar'ın sağ üst adalesinde ağrı hissettiği belirtildi.
31 Mart'ta milli takım kampında sakatlanan Vincent Aboubakar, Süper Lig'deki Kasımpaşa, Alanyaspor, Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarında forma giyememişti.
A Spor canlı yayınına bağlanan Beşiktaş muhabiri Sercan Dikme, Vincent Aboubakar'ın milli takımda yaşadığı sakatlığının nüksettiğini belirtti. Golcü oyuncunun İstanbul'a döndüğünde MR'ı çekilecek.
SERGEN YALÇIN, RIZA ÇALIMBAY'A 5. KEZ PUAN KAYBETTİ
Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı takımlara rakip olduğu altı Süper Lig maçının beşinde (1 beraberlik, 4 mağlubiyet) puan kaybı yaşadı.