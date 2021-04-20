Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş maçı sonrası ortaya çıktı! Herkes bunu konuşuyor, meğer Sergen Yalçın...
Giriş Tarihi: 20.4.2021 21:36 Son Güncelleme: 20.4.2021 21:39

: maçı sonrası ortaya çıktı! Herkes bunu konuşuyor, meğer ...

Maç sonrası ortaya çıktı! Herkes bunu konuşuyor, meğer Sergen Yalçın...

haberi... , 'in 36. haftasında 'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Ankaragücü maçının ardından üst üste 2 beraberlikle sahadan ayrılan Beşiktaş'ta maç sonrası 'la ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

'in zirvesinde bulunan , 36. haftada deplasmanda Demir Grup ile karşılaştı. Maç sonrası 'la ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan şaşırtan performans! Herkes bunu konuşuyor

Teknik direktör , ligdeki son Ankaragücü maçının 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı.

Beşiktaş'tan şaşırtan performans! Herkes bunu konuşuyor

ABOUBAKAR 11'E DÖNDÜ

karşısında savunmanın solunda Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala, orta sahada sakatlığı bulunan Oğuzhan Özyakup yerine Dorukhan Toköz, hücumda ise N'Koudou'nun yerine Aboubakar'a forma giydi.

Beşiktaş'tan şaşırtan performans! Herkes bunu konuşuyor

Milli takımda sakatlanan ve formadan uzak kalan Aboubakar, 4 maçın ardından ilk 11'deki yerini aldı.

Beşiktaş'tan şaşırtan performans! Herkes bunu konuşuyor

SİVAS'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Ev sahibi 'da teknik direktör ise ligdeki son Gençlerbirliği maçına göre tek değişikliğe gitti.

Beşiktaş'tan şaşırtan performans! Herkes bunu konuşuyor

Tecrübeli hoca, Gençlerbirliği maçında ilk 11'de şans verdiği Cofie'nin yerine bu karşılaşmada Claudemir'i sahaya sürdü.

Beşiktaş'tan şaşırtan performans! Herkes bunu konuşuyor

BEŞİKTAŞ'TAN BU SEZONUN EN KÖTÜ İLK YARI PERFORMANSI

Şampiyonluk yarışısında kritik öneme sahip olan ve sonucu merakla beklenen maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Beşiktaş'tan şaşırtan performans! Herkes bunu konuşuyor

, bu sezon 'de en az şut çektiği (1) ve gol beklentisi (0.03 xG) yakaladığı ilk yarıyı karşısında oynadı.

Beşiktaş'tan şaşırtan performans! Herkes bunu konuşuyor

SİVASSPOR PENALTI BEKLEDİ

Maçın 22. dakikasında 'un gelişen atağında sağ kanattan içeriye çevrilen top, Sivassporlu futbolculara göre Vida'nın eline çarptı. Hakem Fırat Aydınus bu pozisyonda oyuna devam ettirdi ve VAR hakeminden de bir uyarı gelmedi.

Beşiktaş'tan şaşırtan performans! Herkes bunu konuşuyor

ABOUBAKAR YENİDEN SAKATLANDI

İlk yarının son dakikasında 'ta Aboubakar yeniden sakatlandı. Saha kenarına 'beni değiştirin' işareti yapan Kamerunlu golcü bitiş düdüğüyle sekerek soyunma odasına gitti. Aboubakar'ın sağ üst adalesinde ağrı hissettiği belirtildi.

Beşiktaş'tan şaşırtan performans! Herkes bunu konuşuyor

31 Mart'ta milli takım kampında sakatlanan Vincent Aboubakar, 'deki Kasımpaşa, Alanyaspor, Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarında forma giyememişti.

Beşiktaş'tan şaşırtan performans! Herkes bunu konuşuyor

A Spor canlı yayınına bağlanan muhabiri Sercan Dikme, Vincent Aboubakar'ın milli takımda yaşadığı sakatlığının nüksettiğini belirtti. Golcü oyuncunun İstanbul'a döndüğünde MR'ı çekilecek.

Beşiktaş'tan şaşırtan performans! Herkes bunu konuşuyor

SON 6 MAÇTA 9 PUAN GİTTİ

Siyah-Beyazlılar ayrıca karşısında bu sezon 'de en fazla pas hatası yaptığı (59) ilk yarıyı geride bıraktı.

Beşiktaş'tan şaşırtan performans! Herkes bunu konuşuyor

'de oynadığı son 6 maçta 9 puan kaybeden (2G 3B 1M), daha önceki 17 karşılaşmada sadece 7 puan bırakmıştı.

Beşiktaş'tan şaşırtan performans! Herkes bunu konuşuyor

SERGEN YALÇIN, RIZA ÇALIMBAY'A 5. KEZ PUAN KAYBETTİ

, teknik direktörlük kariyerinde 'ın çalıştırdığı takımlara rakip olduğu altı maçının beşinde (1 beraberlik, 4 mağlubiyet) puan kaybı yaşadı.

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Son dakika: Beşiktaş maçı sonrası ortaya çıktı! Herkes bunu konuşuyor, meğer Sergen Yalçın...
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