Son dakika: Beşiktaş maçı sonrası ortaya çıktı! Herkes bunu konuşuyor, meğer Sergen Yalçın...

SİVASSPOR PENALTI BEKLEDİ

Maçın 22. dakikasında Sivasspor'un gelişen atağında sağ kanattan içeriye çevrilen top, Sivassporlu futbolculara göre Vida'nın eline çarptı. Hakem Fırat Aydınus bu pozisyonda oyuna devam ettirdi ve VAR hakeminden de bir uyarı gelmedi.