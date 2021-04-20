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Giriş Tarihi: 20.4.2021 19:52 Son Güncelleme: 20.4.2021 20:13

Son dakika: 'ta yeniden sakatlandı! maçında oyuna devam edemedi

Son dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar yeniden sakatlandı! Sivasspor maçında oyuna devam edemedi

Son dakika haberi... 'ta yeniden sakatlandı! Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu yıldızı, 'in 36. haftasında oynanan mücadelesinde ilk yarının son anlarında saha kenarına 'beni değiştirin' işareti yaptı. İlk yarının bitiş düdüğüyle sekerek soyunma odasına giden Aboubakar'ın yerine N'Koudou oyuna dahil oldu. Aboubakar'ın sağ üst adalesine ağrı hissettiği belirtildi.

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta Aboubakar yeniden sakatlandı! Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu yıldızı, Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Sivasspor mücadelesinde ilk yarının son anlarında saha kenarına 'beni değiştirin' işareti yaptı.

İlk yarının bitiş düdüğüyle sekerek soyunma odasına giden Aboubakar'ın yerine N'Koudou oyuna dahil oldu. Aboubakar'ın sağ üst adalesine ağrı hissettiği belirtildi.

31 Mart'ta milli takım kampında sakatlanan Vincent Aboubakar, Kasımpaşa, Alanyaspor, Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarında forma giyememişti.

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Son dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar yeniden sakatlandı! Sivasspor maçında oyuna devam edemedi
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