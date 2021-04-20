Son dakika: Beşiktaş'ta Aboubakar yeniden sakatlandı! Sivasspor maçında oyuna devam edemedi

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta Aboubakar yeniden sakatlandı! Siyah-Beyazlılar'ın Kamerunlu yıldızı, Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Sivasspor mücadelesinde ilk yarının son anlarında saha kenarına 'beni değiştirin' işareti yaptı.
İlk yarının bitiş düdüğüyle sekerek soyunma odasına giden Aboubakar'ın yerine N'Koudou oyuna dahil oldu. Aboubakar'ın sağ üst adalesine ağrı hissettiği belirtildi.
31 Mart'ta milli takım kampında sakatlanan Vincent Aboubakar, Kasımpaşa, Alanyaspor, Erzurumspor ve Ankaragücü maçlarında forma giyememişti.