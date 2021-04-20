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Giriş Tarihi: 21.4.2021 01:01 Son Güncelleme: 21.4.2021 01:12

Son dakika: ’den maçına sürpriz 11! Gençler yine sahada…

Son dakika: Fatih Terim’den Trabzonspor maçına sürpriz 11! Gençler yine sahada…

Son dakika haberi… ’de 36. Hafta maçları devam ediyor. Haftanın en önemli maçında, Galatasaray kendi evinde ’u ağırlayacak. Ligde son haftalarında büyük puan kayıpları yaşayan Galatasaray, maçında gelen iyi oyun ve galibiyet ile tekrar zirveye tutunmuştu. ’in Trabzonspor maçında sahaya süreceği ilk 11 belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Süper Lig'de sezonun en kritik maçlarından birisi Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak. Beşiktaş'ın 36. Hafta Sivasspor deplasmanında iki puan bırakmasının ardından zirve için yeniden iştahlandı.

Göztepe maçında alınan 3-1'lik galibiyetten önce ligde tam 6 hafta boyunca yalnızca 1 galibiyet alabilen Galatasaray, İzmir deplasmanındaki iyi oyunla yeniden zirveye tutundu.

Trabzonspor ise Abdullah Avcı ile yakaladığı çıkışla birlikte ligin 4. Sırasına kadar yükselmiş ve Avrupa potasına girmişti. Ancak son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan bordo-mavililer, son 4 maçından beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray deplasmanını bir çıkış olarak gören Trabzonspor, mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkarak sarı-kırmızılılara karşı iyi bir oyun ve galibiyet almanın peşinde.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son taktik antrenmanını gerçekleştirdi. Tüm futbolcuların katıldığı antrenmanda sakatlığı süren Yunus Mallı'nın takımdan ayrı koştuğu öğrenildi. Takımla çalışan Caleb Ekuban'ın kadroda yer alması bekleniyor.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı takımda tedavilerine devam edilen Radamel Falcao ve DeAndre Yedlin, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan Mustafa Muhammed ile kırmızı kart cezalısı Ryan Donk maçta forma giyemeyecek.

Sakatlığı geçen Martin Linnes'in durumu ise yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak. Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

GENÇLER YİNE SAHADA

Göztepe maçında Falcao, Donk, Mostafa Mohamed, Ryan Babel, Yedlin gibi takımın en önemli oyuncularının eksik olduğu karşılaşmada, Fatih Terim gençlerine güvenmiş ve Kerem Aktürkoğlu ile birlikte Halil Dervişoğlu'nu ilk 11'de başlatmıştı.

Bu oyuncuların isteğinden ve arzusundan memnun olan Terim, Trabzonspor maçına da aynı 11'le çıkmayı düşünüyor.

İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Gedson, Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Halil.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 33 karşılaşmada 20 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 65 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 35. haftayı lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde 3. sırada tamamladı.

Trabzonspor ise ligde oynadığı 34 maçın 16'sını kazanırken, 11'inde berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. 59 puanı bulunan bordo-mavili takım, ligde 4. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 2-0 kazanmıştı.

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Son dakika: Fatih Terim’den Trabzonspor maçına sürpriz 11! Gençler yine sahada…
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