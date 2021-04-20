Son dakika: Fatih Terim’den Trabzonspor maçına sürpriz 11! Gençler yine sahada…

Trabzonspor ise Abdullah Avcı ile yakaladığı çıkışla birlikte ligin 4. Sırasına kadar yükselmiş ve Avrupa potasına girmişti. Ancak son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan bordo-mavililer, son 4 maçından beraberlikle ayrıldı.