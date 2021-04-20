Son dakika: Avrupa Süper Lig'i dağılıyor mu? Manchester City ve Chelsea hakkında sürpriz iddia...

CEFERİN: "BU KRİZ BİZİ DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEKTİR"

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den yeni açıklamalar: "Bu kriz, bizleri daha güçlü hale getirecektir. Bu krizden sonra sadece biz değil, futbol her zamankinden daha güçlü olacak."

Aleksander Ceferin: "Dediğim gibi, ortaya çıkan bu kriz bizi ve futbolu daha güçlü kılacaktır. Çünkü yetkililer futbolun Avrupa toplumu için ne kadar önemli olduğunu anladılar. Bu kriz, futbolun toplumumuzun DNA'sına gömülü olduğunu kesin olarak kanıtlamıştır. Futbol, kıtamızın, tarihinin ve kolektif hatıralarımızın bir parçasıdır. Yüzyılı aşkın süredir en büyük başarı hikayelerinden biri oldu."