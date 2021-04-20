Son dakika: Avrupa Süper Lig'i dağılıyor mu? Manchester City ve Chelsea hakkında sürpriz iddia...

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Milan, Inter ve Juventus'un yer aldığı ve kuruluşunun açıklandığı Avrupa Süper Ligi'nin tartışmaları ve gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Açıklanan proje sonrası UEFA ve FIFA ayağa kalktı ve adeta 12 kulübe savaş açtı.
SON DAKİKA: MANCHESTER CİTY VE CHELSEA ÇEKİLMEYE HAZIR!
The Times'ın haberine göre bir Premier Lig ekibinin Avrupa Süper Lig'den çekilmeye hazır olduğu iddia edildi. 6 Premier Lig takımının Süper Lig'e katılma kararı sonrası taraftarlardan büyük tepki gördü ve stat önlerinde protesto gösterileri oldu. Başta Liverpool ve Arsenal taraftarları alınan karara büyük tepki çekerek formalarını yaktı.
Guardian'ın az önce aktardığı son dakika bilgisine göre Manchester City ve Chelsea, Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmaya hazır. İki kulüp de UEFA ile görüşme halinde. İngiltere'deki hükümetin, diğer Premier Lig takımlarının ve taraftarların büyük tepkisi bu kararın alınmasında büyük etken olarak gösteriliyor.
TARAFTARLAR FORMALARINI YAKTI
Arsenal ve Liverpool'un Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararından sonra taraftarlar bu projeye karşı olduklarını göstererek stat önünde protestolarda bulundu. Açılan pankartlarda "Yazıklar olsun sana" sözleri dikkat çekerken bazı bazı taraftarlar Liverpool formalarını yaktı.
Avrupa Süper Ligi projesi dünya gündemine bomba gibi düştü. Gelişmeler ve açıklamalar gelmeye devam ediyor. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, ortaya çıkan bu krizle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
CEFERİN: "BU KRİZ BİZİ DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEKTİR"
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den yeni açıklamalar: "Bu kriz, bizleri daha güçlü hale getirecektir. Bu krizden sonra sadece biz değil, futbol her zamankinden daha güçlü olacak."
Aleksander Ceferin: "Dediğim gibi, ortaya çıkan bu kriz bizi ve futbolu daha güçlü kılacaktır. Çünkü yetkililer futbolun Avrupa toplumu için ne kadar önemli olduğunu anladılar. Bu kriz, futbolun toplumumuzun DNA'sına gömülü olduğunu kesin olarak kanıtlamıştır. Futbol, kıtamızın, tarihinin ve kolektif hatıralarımızın bir parçasıdır. Yüzyılı aşkın süredir en büyük başarı hikayelerinden biri oldu."
CEFERİN: "BEYLER, BÜYÜK BİR HATA YAPTINIZ"
Avrupa Süper Lig'i kuran kulüplere seslenen UEFA Başkanı Ceferin: "Beyler, büyük bir hata yaptınız. Bazılarınız açgözlü, bazılarınız kibirli davrandı. Fikrinizi değiştirmek için hala zaman var. Herkes hata yapar."
CEFERİN'DEN FLAŞ GALATASARAY AÇIKLAMASI
Aleksander Ceferin, Galatasaray'ın da içinde olduğu bir açıklama yaptı. Ceferin: "UEFA organizasyonlarının Galatasaray, Atalanta, Celtic, Rangers ve Dinamo Zagreb'e ihtiyacı var. Herkesin bir şansa sahip olduğu bilinmesi gerekiyor. Hayalleri canlı tutmamız gerekiyor."
İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON HAREKETE GEÇTİ
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiliz kulüplerinin Avrupa Süper Ligi'nde oynamasını engellemek için yeni yasa çıkarmayı düşünüyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: "Avrupa Süper Lig projesini bitireceğiz, göreceksiniz."
Daha önce Avrupa Süper Ligi'ne karşı olduklarını açıklayana Boris Johnson Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Süper Ligi planı futbola çok büyük zarar verebilir. Biz de futbol otoritelerinin harekete geçmesini destekliyoruz. Bu durum yerel futbolun kalbini kurşunlayıp taraftarları endişelendirir. İlgili kulüpler herhangi bir adım atmadan önce taraftarlara ve daha geniş futbol topluluğuna yanıt vermeliler'' dedi.
CEFERIN: PARA ŞÖHRETTEN DAHA ÖNEMLİ HALE GELDİ
Kongrede bir konuşma yapan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise futbolun tarihine saygı gösterilmesi gerektiğini vurgularken, "Bencillik dayanışmanın yerini aldı. Para şöhretten daha önemli hale geldi. Açgözlülük sadakatten daha önemli. Bazıları için taraftarlar tüketici, taraftarlar müşteri ve yarışmalar ürün haline geldi. Futbol herkese aittir çünkü futbol mirasımızın bir parçasıdır. Tarihe saygı ve geleneğe saygı göstermeliyiz. Bugünkü büyük kulüpler geçmişte büyük kulüpler değildi ve gelecekte büyük kulüpler olacaklarının garantisi yok. Futbol dinamiktir, öngörülemez. Onu harika bir oyun yapan da budur. Bugün büyük ve dokunulmaz olduklarını düşünen kulüplerin nereden geldiklerini hatırlamaları gerekir. Ve bugün Avrupa'da dev bir kulüp olarak anılıyorlarsa bunun kısmen UEFA sayesinde olduğunu anlamalılar" ifadelerini kullandı.
FIFA BAŞKANI İNFANTİNO'DAN SÜPER LİG TAKIMLARINA SERT UYARI
İspanya, İngiltere ve İtalya'da mücadele eden 12 kulübün, Avrupa Süper Ligi'ni kurduğunu açıklamasının ardından UEFA çok sert tepki göstermişti. FIFA Başkanı Gianni Infantino da konuyla ilgili açıklamada bulundu.
FIFA olarak konuyu takip ettiklerini söyleyen Infantino, "FIFA olarak, mevcut kurumlardan, liglerden, derneklerden, UEFA'dan ve FIFA'dan ayrı kurulan, kapalı bir oluşum olan Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını şiddetli şekilde reddediyoruz. Bazı kulüpler kısa vadeli finansal kazançlar için birçok şey yapıyor. İnsanların çok dikkatli düşünmesi gerekiyor. Düşünmeleri ve sorumluluk almaları gerekiyor. Kendi yollarında gitmeyi seçerlerse, o zaman kendi seçimlerinin sonuçlarıyla yaşamaları gerekir. Seçimlerinden de onlar sorumludur. Somut olarak bu ya içeride ya da dışarıda olduğunuz anlamına gelir. Yarı içeride, yarı dışarıda olamazsınız" ifadelerine yer verdi.