Son dakika: Lider Beşiktaş zorlu Sivasspor deplasmanında! Aboubakar yeniden 11'de...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına konuk oluyor. Bu sezon şampiyonluğun en büyük favorileri arasında yer alan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Ankaragücü karşısında 2-2 berabere kalarak zirve yarışında yara almıştı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin haftayı 3 puanla kapatmasıyla birlikte zirve yarışının kızışmasına neden oldu.
Bu akşam saat 19.00'da Sivasspor ile zorlu bir maça çıkacak olan Beşiktaş, ligde son 12 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen rakibine karşı 3 puan arayacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynananacak karşılaşmayı, hakem Fırat Aydınus yönetecek.
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Fajr, Robin Yalçın, Erdoğan, Gradel, Yatabare.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar
MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR
Rıza Çalımbay: Her maçımıza nasıl hazırlanıyorsak aynı şekilde hazırlandık. İyi bir istikrar yakalayarak iyi bir konuma geldik. Bugün kolay bir maç oynamayacağız. Maçın kaderini değiştirebilecek oyunculara sahipler. Beşiktaş'ın hedefi var, bizim hedefimiz ilk 5'e girmek. Bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bundan önce de Beşiktaş'ın maçlarından önce birçok şey konuşuldu. Biz hepimiz Beşiktaş'ın altyapısından geldiğimiz için çok güzel şekilde yetiştik. İyi bir insan olmayı öğrendik. Aynı doğrultuda ilerliyoruz. Burada kendi sahamızda iyi şeyler yapmayı planlıyoruz. İnşallah iyi bir şekilde bu maçı bitiririz.
Sergen Yalçın: Taraftarımızın yanımızda olmasını görmek bizim için mutluluk verici. Zor bir müsabaka. İyi bir ekiple oynayacağız. Anadolu'nun en zor deplasmanı diyebiliriz. Aboubakar, 3-4 gündür takımla çalışıyor. Takıma yardımcı olmak istedi. O yüzden başlatmak istedik. Sakatlıktan dönen oyuncuları sonrada oyuna sokmak mantıklı değil. Oyuna başlatıp görmek daha mantıklı. Rıza hoca camiamızın sembol isimlerinden birisi. Değerli bir abimiz bizim için. İnşallah öyle kalır.
6 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta yarın oynanacak müsabaka öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Welinton Souza yarınki mücadelede kart görmeleri halinde 37. haftada oynanacak Hes Kablo Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.