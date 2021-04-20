Son dakika: Lider Beşiktaş zorlu Sivasspor deplasmanında! Aboubakar yeniden 11'de...

İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Fajr, Robin Yalçın, Erdoğan, Gradel, Yatabare.

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Rıza Çalımbay: Her maçımıza nasıl hazırlanıyorsak aynı şekilde hazırlandık. İyi bir istikrar yakalayarak iyi bir konuma geldik. Bugün kolay bir maç oynamayacağız. Maçın kaderini değiştirebilecek oyunculara sahipler. Beşiktaş'ın hedefi var, bizim hedefimiz ilk 5'e girmek. Bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bundan önce de Beşiktaş'ın maçlarından önce birçok şey konuşuldu. Biz hepimiz Beşiktaş'ın altyapısından geldiğimiz için çok güzel şekilde yetiştik. İyi bir insan olmayı öğrendik. Aynı doğrultuda ilerliyoruz. Burada kendi sahamızda iyi şeyler yapmayı planlıyoruz. İnşallah iyi bir şekilde bu maçı bitiririz.

Sergen Yalçın: Taraftarımızın yanımızda olmasını görmek bizim için mutluluk verici. Zor bir müsabaka. İyi bir ekiple oynayacağız. Anadolu'nun en zor deplasmanı diyebiliriz. Aboubakar, 3-4 gündür takımla çalışıyor. Takıma yardımcı olmak istedi. O yüzden başlatmak istedik. Sakatlıktan dönen oyuncuları sonrada oyuna sokmak mantıklı değil. Oyuna başlatıp görmek daha mantıklı. Rıza hoca camiamızın sembol isimlerinden birisi. Değerli bir abimiz bizim için. İnşallah öyle kalır.