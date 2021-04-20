İlk yarı çok tutuktuk. Rakip de fazla bir şey yapmadı. İkinci yarı biraz üretmeye çalıştık. Maalesef orada da beklenti içinde olduğumuz oyuncularımız, bugün üretmekte çok geride kaldılar. Zaten maçın tamamında savunma yapan bir takımla oynadık.