Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a olay gönderme! "En büyük aday biziz kimse heveslenmesin..."
Giriş Tarihi: 20.4.2021 21:48 Son Güncelleme: 20.4.2021 22:09

Son dakika: 'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a olay gönderme! "En büyük aday biziz kimse heveslenmesin..."

Son dakika: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a olay gönderme! En büyük aday biziz kimse heveslenmesin...

Son dakika haberi... 'de , deplasmanında 0-0 eşitlikle döndü. Şampiyonluğun en büyük favorilerinden birisi olarak görünen siyah-beyazlılar, ligde üst üste puan kayıplarıyla zirvede ağır yara aldı. Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulunan , şampiyonluk için hala favori olduklarını belirterek, 'kimse heveslenmesin' dedi.

Süper Lig'de 36. hafta maçları devam ediyor. Ligde zirvede yer alan Beşiktaş, zorlu Sivasspor deplasmanında 0-0 eşitlikle döndü. Maç başından sonuna kadar iki takımında gol pozisyonuna girmekte zorlandığı mücadele, başladığı gibi sona erdi.

Maçın ilk yarısının son dakikalarında sakatlık yaşayan Aboubakar, ikinci yarıda sahaya çıkamadı ve milli takımda geçirdiği sakatlığın nüksettiği belirtildi. İkinci yarının son anlarında ise Beşiktaş'ın bir diğer forveti Larin, sakatlık geçirdi ve karşılaşmayı tamamlayamadan çıkmak zorunda kaldı.

Bu sonuçla puanını 72'ye çıkartan Beşiktaş, iki haftada kaybettiği toplam 4 puanla zirvede ağır yara alarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yarışa tekrar ortak olmasını sağladı.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, şampiyonluk için hala favori olduklarını belirterek, 'kimse heveslenmesin' dedi.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

Puan kayıpları olabilir. Sivas zor bir deplasman. Burada alınabilecek muhtemel 1 puan planlarımız içerisinde yer alıyordu. Larin sakatlandığı için oyundan çıkardık. Maça baktığımız zaman, sahanın en iyisi Fırat Aydınus oldu. Müthiş bir maç yönetti.

İlk yarı çok tutuktuk. Rakip de fazla bir şey yapmadı. İkinci yarı biraz üretmeye çalıştık. Maalesef orada da beklenti içinde olduğumuz oyuncularımız, bugün üretmekte çok geride kaldılar. Zaten maçın tamamında savunma yapan bir takımla oynadık.

"KİMSE FAZLA HEVESLENMESİN"

Sergen Yalçın, şampiyonluk için diğer takımların heveslenmemesi gerektiğini söyleyerek, "Şampiyonluk yarışının en büyük adayı biziz. Diğerleri 2'incilik için aday olabilir ancak. Kimse fazla heveslenmesin." diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İşte Avrupa Ligi'ne karşı çıkan 8 takım! 'Utanç duyuyorum hepsini ihraç edin!'
Güzel oyuncu Fulya Zenginer 'Bacağın kalın görünüyor' yorumuna böyle yanıt verdi! Sosyal medya yıkıldı
Son dakika | CHP'li Kaftacıoğlu'dan ahlaksız paylaşım! Hiçbir kutsalı kalmadı
Son dakika haberi: Kısıtlama sonrası ilk sonuçlar belli oldu! Tam kapanma mı geliyor?
Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den 22 kente sarı, 3 kente turuncu uyarı
Bitcoin depreminin nedeni neydi? Kripto para için 4 iddia 4 cevap!
Son dakika: Avrupa Süper Ligi'ne Fenerbahçe ve Galatasaray katılacak mı? İki takım da sıcak bakıyor...
Son dakika: Ankara polisinden 'arsa avcısı' operasyonu :106 gözaltı
Son Dakika Haber: Tam kapanma konuşulurken yüzde 40'lık artış! Türkiye il il yeni renk haritası ve tüm detaylar
Marmara depremi için tarih verdi, o illeri uyardı! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan son dakika deprem açıklaması
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a olay gönderme! "En büyük aday biziz kimse heveslenmesin..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA