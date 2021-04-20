Süper Lig'de 36. hafta maçları devam ediyor. Ligde zirvede yer alan Beşiktaş, zorlu Sivasspor deplasmanında 0-0 eşitlikle döndü. Maç başından sonuna kadar iki takımında gol pozisyonuna girmekte zorlandığı mücadele, başladığı gibi sona erdi.
Maçın ilk yarısının son dakikalarında sakatlık yaşayan Aboubakar, ikinci yarıda sahaya çıkamadı ve milli takımda geçirdiği sakatlığın nüksettiği belirtildi. İkinci yarının son anlarında ise Beşiktaş'ın bir diğer forveti Larin, sakatlık geçirdi ve karşılaşmayı tamamlayamadan çıkmak zorunda kaldı.
Bu sonuçla puanını 72'ye çıkartan Beşiktaş, iki haftada kaybettiği toplam 4 puanla zirvede ağır yara alarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yarışa tekrar ortak olmasını sağladı.
Maç sonunda açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, şampiyonluk için hala favori olduklarını belirterek, 'kimse heveslenmesin' dedi.
Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:
Puan kayıpları olabilir. Sivas zor bir deplasman. Burada alınabilecek muhtemel 1 puan planlarımız içerisinde yer alıyordu. Larin sakatlandığı için oyundan çıkardık. Maça baktığımız zaman, sahanın en iyisi Fırat Aydınus oldu. Müthiş bir maç yönetti.
İlk yarı çok tutuktuk. Rakip de fazla bir şey yapmadı. İkinci yarı biraz üretmeye çalıştık. Maalesef orada da beklenti içinde olduğumuz oyuncularımız, bugün üretmekte çok geride kaldılar. Zaten maçın tamamında savunma yapan bir takımla oynadık.
"KİMSE FAZLA HEVESLENMESİN"
Sergen Yalçın, şampiyonluk için diğer takımların heveslenmemesi gerektiğini söyleyerek, "Şampiyonluk yarışının en büyük adayı biziz. Diğerleri 2'incilik için aday olabilir ancak. Kimse fazla heveslenmesin." diye konuştu.