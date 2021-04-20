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Giriş Tarihi: 20.4.2021 16:03 Son Güncelleme: 20.4.2021 17:24

'de 36. hafta maçında ’un konuğu ! Maçta 3. gol geldi

Süper Lig'de 36. hafta maçında Kayserispor’un konuğu Gençlerbirliği! Maçta 3. gol geldi

’in 36. Hafta açılış maçında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta evinde ’ni ağırlıyor. 6 maçtır kazanamayan Kayserispor bu maçı kazanıp rahat bir nefes almak istiyor. Diğer yandan 3 maçtır kazanamayan Gençlerbirliği galibiyeti almak ve alt sıralardan kurtulmak istiyor. Zorlu maçta saat 16:00’da başladı. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'de 36. Hafta heyecanı bugün Kayserispor-Gençlerbirliği maçıyla başlıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen 3 takım için de çok kritik bir maç. Ligin sonlarına doğru yaklaşırken kümede kalma mücadelesi de bir o kadar artıyor. Maç öncesi Gençlerbirliği 31 puanla 20. sıradayken Kayserispor ise 34 puanla 17. sırada yer alıyor.

İlk yarı Kayserispor, Pedro Henrique'nin golüyle 1-0'lık üstünlükle tamamladı. Maçta ikinci yarının ilk saniyelerinde Gençlerbirliği skoru 1-1'e getirdi. Baskısını devam ettiren Gençlerbirliği 50. dakikada Stancu'nun klas golüyle 2-1 öne geçti.

CANLI SKOR (İkinci yarı oynanıyor)

Kayserispor 1-2 Gençlerbirliği

GOL: 40' Pedro Henrique, 45' Piris Motta, 50' Stancu

CANL ANLATIM...

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Süper Lig'de 36. hafta maçında Kayserispor’un konuğu Gençlerbirliği! Maçta 3. gol geldi
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