Süper Lig'de 36. hafta maçında Kayserispor’un konuğu Gençlerbirliği! Maçta 3. gol geldi

Süper Lig'de 36. Hafta heyecanı bugün Kayserispor-Gençlerbirliği maçıyla başlıyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen 3 takım için de çok kritik bir maç. Ligin sonlarına doğru yaklaşırken kümede kalma mücadelesi de bir o kadar artıyor. Maç öncesi Gençlerbirliği 31 puanla 20. sıradayken Kayserispor ise 34 puanla 17. sırada yer alıyor.

İlk yarı Kayserispor, Pedro Henrique'nin golüyle 1-0'lık üstünlükle tamamladı. Maçta ikinci yarının ilk saniyelerinde Gençlerbirliği skoru 1-1'e getirdi. Baskısını devam ettiren Gençlerbirliği 50. dakikada Stancu'nun klas golüyle 2-1 öne geçti.

CANLI SKOR (İkinci yarı oynanıyor)

Kayserispor 1-2 Gençlerbirliği

GOL: 40' Pedro Henrique, 45' Piris Motta, 50' Stancu

CANL ANLATIM...