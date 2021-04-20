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Giriş Tarihi: 20.4.2021 16:48 Son Güncelleme: 20.4.2021 16:49

'un maçı kamp kadrosu belli oldu!

Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu!

'in 36. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan 'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavili takımın kafilesinde sakatlığını atlatan Ekuban da yer aldı. Öte yandan kart cezalısı olan ise kadroda yer almadı.

Süper Lig'in 36. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynanacak. Lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde olan ve yeniden şampiyonluk potasına ortak olan Galatasaray, ilk 3'e girmek isteyen Trabzonspor'u konuk edecek.

Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı son 4 maçta berabere kalan bordo-mavililer, ezeli rakibini yenerek iddiasını sürdürmeyi planlıyor. Bu kritik maç öncesinde Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu. Kafilede sakatlığını atlatan Ekuban da yer aldı. Öte yandan kart cezalısı olan Yusuf Sarı ise kadroda yer almadı.

Trabzonspor'un kamp kadrosunda şu isimler yer aldı...

UĞURCAN ÇAKIR, ERCE KARDEŞLER, ARDA AKBULUT, EDGAR IE, VITOR HUGO, MAJID HOSSEINI, ATAKAN GÜNDÜZ, SERKAN ASAN, HÜSEYİN TÜRKMEN, MARLON XAVIER, FARUK CAN GENÇ, BERAT ÖZDEMİR, LEWIS BAKER, KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ, ABDULKADİR PARMAK, FLAVIO DA SILVA, ABDÜLKADİR ÖMÜR, CALEB EKUBAN, ANTHONY NWAKAEME, DJANINY SEMEDO, BENIK AFOBE

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Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu!
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