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Giriş Tarihi: 20.4.2021

Türk sporundan bir yıldız kaydı

Türk sporundan bir yıldız kaydı
Dünya, Avrupa, Akdeniz, Balkan şampiyonalarında sayısız altın, gümüş ve bronz madalya kazanan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan yaşamını yitirdi. Yakalandığı Koronavirüs nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybeden Delihasan bir hafta önce testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Cenaze namazına akın eden siyaset ve spor camiası, Eyüp Sultan Camisi'nde son görevlerini yerine getirdi. AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Karate Federasyonu Yönetim Kurulu, Karate Milli Takımı Teknik Direktörü Murat Delihasan ile çok sayıda antrenör, hakem ve sporcu katıldı. Namazın ardından helallik alınması için Alibeyköy'deki evine götürülen Delihasan'ın cenazesi bugün Rize'de toprağa verilecek.

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Türk sporundan bir yıldız kaydı
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