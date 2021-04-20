UEFA futbolcuları men edebilir mi? Milli yıldızlar için AİHM ve tazminat hakkı...

Tüzel kişiliğin aldığı bir karar sebebiyle karar mercii bile olmayan sözleşmeli futbolcuya hangi disiplinsizlikten, nasıl ceza keseceksin? Şimdi bu talimatı tersten yorumlarsak, kulübün eyleminden dolayı sözleşmeli futbolcuya ceza kesilirse, hele ki futbolcu uluslararası en önemli turnuvalardan men durumu ile karşı karşıya kalırsa, yaşayacağı şahsi sponsorluk kayıpları, sözleşme gelir kayıpları değerlendirilse bu sefer de futbolcu, 'Kulüp bir hamle yaptı. Benim bir dahilim yok, müdahil olmaya yetkim dahi yok. Ben sözleşmeli futbolcu olarak bu çarkın en ufak bir dişlisi bile değilim' diyerek olaydan sıyrılma durumu olabilir, olmalı da.