UEFA'dan Avrupa Süper Ligi'ne karşı hamle! Yeni bir organizasyon...

Yeni bir 'Şampiyonlar Ligi' oluşturmayı düşünen UEFA, bunun için şimdiden yatırımcılarla ilişkiler kurmaya başladı. Bir İngiliz yatırım şirketi ile çalışmaya başlayan UEFA, ilk etapta 4.5 milyar Euroluk bütçe oluşturacak.

Bu bütçenin ilerleyen dönemde 7 milyar Euro'ya kadar çıkarılması planlanıyor.