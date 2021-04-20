UEFA'dan Avrupa Süper Ligi'ne karşı hamle! Yeni bir organizasyon...

Real Madrid başkanı Florentino Perez'in girişimleriyle kurulan ve futbol dünyasını sarsan Avrupa Süper Ligi, Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus, Inter ve Milan gibi dünya devi kulüplerin birleşmesiyle geçtiğimiz günlerde kurulmuştu.
UEFA ve FIFA yeni kurulan bu oluşuma karşı tepkilerini dile getirirken, asla kabul etmediklerini de bildirmişti. Birçok yerel futbol federasyonunun ve Avrupa'nın farklı kulüplerinin de karşı çıktığı Avrupa Süper Ligi'nin Ağustos ayında başlatılması bekleniyor.
Bayern Munih, PSG, Leipzig ve Borussia Dortmund, Roma gibi kulüpler bu oluşuma karşı olduklarını dile getirdi.
Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasının üzerine RMC Sport'tan flaş bir iddia geldi. RMC Sport muhabiri Mohamed Bouhafsi, UEFA'nın Avrupa Süper Ligi'ne karşı yeni bir organizasyon oluşturmayı planladığını yazdı.
Yeni bir 'Şampiyonlar Ligi' oluşturmayı düşünen UEFA, bunun için şimdiden yatırımcılarla ilişkiler kurmaya başladı. Bir İngiliz yatırım şirketi ile çalışmaya başlayan UEFA, ilk etapta 4.5 milyar Euroluk bütçe oluşturacak.
Bu bütçenin ilerleyen dönemde 7 milyar Euro'ya kadar çıkarılması planlanıyor.
UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa Süper Ligi'nde forma giyecek futbolcuların milli takımlarına katılamayacağını da ifade etmişti.