Avrupa Süper Ligi'nde flaş gelişme! Askıya alındı...

PEREZ'DEN KÜSTAH TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Perez, "Kurucu kulüpler, bu projeye inanıyorlar. Avrupa Süper Ligi ölmedi. Çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Avrupa Süper Ligi için Türk kulüpleri hakkında da yorum yapan Florentino Perez, "Tüm fikirlere açığız. Ama Türkiye gibi küçük liglerden bir takım girmek isterse problem olur. Rekabet olmayan maçlar, para kazandırmaz." ifadelerini kullandı.

Florentino Perez'in açıklamaları şöyle:

Biraz üzgünüm ve hayal kırıklığına uğradım. Ekonomik krize karşı göğüs germek için Süper Lig projesi üzerine üç yıldır çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi artık geçerliliğini yitirdi. Yalnızca çeyrek finallerden sonra ilgi görebiliyor. Geçen sezon bu 12 takım 650 milyon euro kaybettik. Bu sezon bunun 2 ya da 3 katı kadar daha kayıp olacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu format çalışmıyor. Artık bunu kabul etmeliler.

Gerçekten üzgünüm ve hayal kırıklığına uğradım. Uzun yıllardır Avrupa Süper Ligi projesi üstünde çalışıyoruz. Belki de Süper Lig projesini doğru bir şekilde açıklayamadık.