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Giriş Tarihi: 22.4.2021 01:42 Son Güncelleme: 22.4.2021 01:53

'nde flaş gelişme! Askıya alındı...

Avrupa Süper Ligi'nde flaş gelişme! Askıya alındı...

Son günlerde futbol dünyasını derinden etkileyen , kurulmasının üzerinden geçen 3 günlük süreç içerisinde başlamadan dağılma noktasına geldi. Kurucu 12 kulübün teker teker ayrıldıklarını açıklamaları üzerine, Avrupa Süper Ligi Başkanı , projenin askıya alındığını açıkladı.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in girişimleriyle ve 12 kurucu üyenin birleşmesiyle kurulan Avrupa Süper Ligi, son günlerde futbol dünyasını en derinden etkileyen gelişmelerden birisi oldu. Kurulduğu günün üzerinden geçen kısa süreçte büyük tepki toplayan büyük proje, kurucu kulüplerin geri çekilmesiyle birlikte askıya alındı.

Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı olan Florentino Perez, yaptığı açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin askıya alındığını açıkladı.

İspanya'nın önde gelen radyo ağlarından Cadena SER'e konuk olan Florentino Perez, Juventus, Milan, Barcelona ve Real Madrid'in projeden ayrılmadığını belirterek Avrupa Süper Ligi için çalışmalara devam edileceğini söyledi.

PEREZ'DEN KÜSTAH TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Perez, "Kurucu kulüpler, bu projeye inanıyorlar. Avrupa Süper Ligi ölmedi. Çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu. Avrupa Süper Ligi için Türk kulüpleri hakkında da yorum yapan Florentino Perez, "Tüm fikirlere açığız. Ama Türkiye gibi küçük liglerden bir takım girmek isterse problem olur. Rekabet olmayan maçlar, para kazandırmaz." ifadelerini kullandı.

Florentino Perez'in açıklamaları şöyle:

Biraz üzgünüm ve hayal kırıklığına uğradım. Ekonomik krize karşı göğüs germek için Süper Lig projesi üzerine üç yıldır çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi artık geçerliliğini yitirdi. Yalnızca çeyrek finallerden sonra ilgi görebiliyor. Geçen sezon bu 12 takım 650 milyon euro kaybettik. Bu sezon bunun 2 ya da 3 katı kadar daha kayıp olacak. Şampiyonlar Ligi'nde bu format çalışmıyor. Artık bunu kabul etmeliler.

Gerçekten üzgünüm ve hayal kırıklığına uğradım. Uzun yıllardır Avrupa Süper Ligi projesi üstünde çalışıyoruz. Belki de Süper Lig projesini doğru bir şekilde açıklayamadık.

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Avrupa Süper Ligi'nde flaş gelişme! Askıya alındı...
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