CANLI | Ateş hattında kritik maç! Erzurumspor'un konuğu Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 36. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kümede kalma açısından son kritik olan müsabakada BB Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşıyor.

Saat 16.00'da başlayan karşılaşmaya Kazım Karabekir Stadyumu ev sahipliği yapıyor. Beın Sports HD 2'den yayınlanan maçta deneyimli hakem Ali Palabıyık düdük çalıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz...

Ligin geride kalan diliminde 34 maça çıkan Erzurumspor 31 puan toplarken, Yeni Malatyaspor ise 33 maçta 37 puan elde etti.

İLK 11'LER...

Erzurumspor: Szumski, Gökhan, Hasan, Murat, Leo, Boumal, Omolo, Emrah, Obertan, Cenk Ahmet, Gomes



Malatyaspor: Ertaç, Umut, Semih Kaya, Hadebe, Ahmed, Fofana, Hafez, Chebake, Zeki, Kubilay, Adem

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CANLI | ERZURUMSPOR 0-0 YENİ MALATYASPOR