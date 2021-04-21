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Giriş Tarihi: 21.4.2021 15:59

CANLI | Ateş hattında kritik maç! Erzurumspor'un konuğu

CANLI | Ateş hattında kritik maç! Erzurumspor'un konuğu Yeni Malatyaspor

'in 36. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki zorlu mücadele saat 16.00'da başladı ve beIN Sports HD 2'den naklen yayınlanıyor. Ligin geride kalan diliminde Erzurumspor 31, Yeni Malatyaspor ise 37 puanda bulunuyor. 'ın düdük çaldığı müsabakanın canlı takibini Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 36. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kümede kalma açısından son kritik olan müsabakada BB Erzurumspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşıyor.

Saat 16.00'da başlayan karşılaşmaya Kazım Karabekir Stadyumu ev sahipliği yapıyor. Beın Sports HD 2'den yayınlanan maçta deneyimli hakem Ali Palabıyık düdük çalıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz...

Ligin geride kalan diliminde 34 maça çıkan Erzurumspor 31 puan toplarken, Yeni Malatyaspor ise 33 maçta 37 puan elde etti.

İLK 11'LER...

Erzurumspor: Szumski, Gökhan, Hasan, Murat, Leo, Boumal, Omolo, Emrah, Obertan, Cenk Ahmet, Gomes

Malatyaspor: Ertaç, Umut, Semih Kaya, Hadebe, Ahmed, Fofana, Hafez, Chebake, Zeki, Kubilay, Adem

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CANLI | ERZURUMSPOR 0-0 YENİ MALATYASPOR

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CANLI | Ateş hattında kritik maç! Erzurumspor'un konuğu Yeni Malatyaspor
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