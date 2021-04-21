Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma hem şampiyonluk yarışı hem de Avrupa Ligi yarışı için çok önemli. Beşiktaş'ın üst üste Ankaragücü ve Sivasspor karşılaşmalarında puan kaybetmesi Galatasaray'ı da iştahlandırdı. Sarı kırmızılılarda Ryan Babel'in cezası sona erdi fakat Fatih Terim'in Göztepe karşılaşmasında olduğu gibi Halil Dervişoğlu'na forma şansı vermesi bekleniyor. Son dakika bilgisine göre Galatasaray'da sağ bekte Şener'in oynayacağı da gelen haberler arasında.
TRABZONLU HALİL DERVİŞOĞLU TRABZONSPOR KARŞISINDA!
Bu maç Halil Dervişoğlu için de farklı bir anlam taşıyor. Halil Dervişoğlu, Türkiye'den Hollanda'ya göç eden Trabzonlu bir ailenin çocuğu. Kariyerine Hollanda'da başlayan Halil Dervişoğlu, daha önce verdiği röportajlarda ileride Trabzonspor forması giymeyi istediğini belirtmişti.
TRABZONSPOR'UN KAPISINDAN DÖNDÜ!
Brentford FC'den Galatasaray'a kiralanan Halil Dervişoğlu geçen sezon Trabzonspor ve Alanyaspor'un kapısından döndü. Trabzonspor ile imza aşamasına gelen EY Halil'in transferi son anda iptal olmuştu.
GALATASARAY'IN HÜCUM KOZU HALİL VE KEREM AKTÜRKOĞLU!
Fatih Terim tıpkı Göztepe deplasmanında olduğu gibi sağ kanatta Sofiane Feghouli, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu santrafor bölgesinde ise Halil Dervişoğlu'na forma şansı verecek. Cezası biten Ryan Babel, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan da yedek kulübesinden skor katkısı verecek isimler arasında. EY
FALCAO VE MOHAMED YOK!
Galatasaray'da yüzünden geçirdiği operasyon sonucunda sahalardan uzak kalan Radamel Falcao bu akşamki Trabzonspor maçında oynayamayacak. Mostafa Mohamed'in de izolasyon süresi dolmadığı için karşılaşmayı evinden takip edecek.
Galatasaray şampiyonluk yarışında 'Ben de varım!' demek için Trabzonspor karşısında mutlaka kazanmak zorunda. Trabzonspor ise ligde son dört maçında 3 puan sevinci yaşayamadı. Bordo mavililer son dört maçta da beraberlik elde etti. Trabzonspor sırasıyla Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve son olarak Hatayspor ile berabere kaldı.
SAKATLIĞINI ATLATAN EKUBAN DÖNDÜ!
Trabzonspor'un Galatasaray kamp kadrosunda sakatlıklarını atlatan Caleb Ekuban ve Abdülkadir Ömür de yer aldı. Abdülkadir Ömür, Hatayspor maçının son dakikalarında süre almıştı.
Trabzonspor'un son dört maçı...
Trabzonspor Hatayspor 1-1
Çaykur Rizespor Trabzonspor 0-0
Trabzonspor Kayserispor 1-1
Sivasspor Trabzonspor 0-0
Sparta Rotterdam altyapısında futbola başlayan Halil Dervişoğlu'nun yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı. Halil Dervişoğlu'nun Rotterdam idman eşofmanlarının üstüne Trabzonspor şapkası taktığı o görüntüler ilgi uyandırdı. EY
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ:
MUSLERA, ŞENER, LUYİNDAMA, MARCAO, SARACCHİ, TAYLAN, GEDSON FERNANDES, EMRE KILIÇ, FEGHOULİ, KEREM, HALİL DERVİŞOĞLU
TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'İ:
UĞURCAN, SERKAN, EDGAR, HUGO, MARLON, BERAT, FLAVİO, BAKER, BAKASETAS, NWAKAEME, DJANİNY
Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu ile Uğurcan Çakır'ın babası Mustafa Çakır'ın Yalıspor'da birlikte top koşturduğu ortaya çıktı. İki ismin oğulları bu akşam karşı karşıya gelecek.