Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Trabzonspor karşısında kazanıp kaostan galibiyetle çıkmak istiyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile futbolcular arasındaki gerilimin ardından Göztepe ile karşılaşan sarı kırmızılılar bu karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Trabzonspor ise İstanbul'dan galibiyetle ayrılarak kazanama serisini bozmak istiyor. Galatasaray - Trabzonspor karşılaşması Halil Dervişoğlu için de farklı bir anlam taşıyor. Hollanda'da futbola başlayan Halil Dervişoğlu bu maçta da ilk 11'de forma giyecek.

Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma hem şampiyonluk yarışı hem de Avrupa Ligi yarışı için çok önemli. Beşiktaş'ın üst üste Ankaragücü ve Sivasspor karşılaşmalarında puan kaybetmesi Galatasaray'ı da iştahlandırdı. Sarı kırmızılılarda Ryan Babel'in cezası sona erdi fakat Fatih Terim'in Göztepe karşılaşmasında olduğu gibi Halil Dervişoğlu'na forma şansı vermesi bekleniyor. Son dakika bilgisine göre Galatasaray'da sağ bekte Şener'in oynayacağı da gelen haberler arasında.