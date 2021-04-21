Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Trabzonspor derbisi öncesi sürpriz detay! Yıllar önce ortaya çıkan o fotoğraf...
Giriş Tarihi: 21.4.2021 13:52 Son Güncelleme: 21.4.2021 14:18

derbisi öncesi sürpriz detay! Yıllar önce ortaya çıkan o fotoğraf...

SABAH.COM.TR SPOR
Galatasaray Trabzonspor derbisi öncesi sürpriz detay! Yıllar önce ortaya çıkan o fotoğraf...

Fatih Terim yönetimindeki , karşısında kazanıp kaostan galibiyetle çıkmak istiyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile futbolcular arasındaki gerilimin ardından Göztepe ile karşılaşan sarı kırmızılılar bu karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Trabzonspor ise İstanbul'dan galibiyetle ayrılarak kazanama serisini bozmak istiyor. Galatasaray - Trabzonspor karşılaşması için de farklı bir anlam taşıyor. Hollanda'da futbola başlayan Halil Dervişoğlu bu maçta da ilk 11'de forma giyecek.

ile arasındaki karşılaşma hem şampiyonluk yarışı hem de Avrupa Ligi yarışı için çok önemli. Beşiktaş'ın üst üste Ankaragücü ve Sivasspor karşılaşmalarında puan kaybetmesi Galatasaray'ı da iştahlandırdı. Sarı kırmızılılarda Ryan Babel'in cezası sona erdi fakat Fatih Terim'in Göztepe karşılaşmasında olduğu gibi 'na forma şansı vermesi bekleniyor. bilgisine göre Galatasaray'da sağ bekte Şener'in oynayacağı da gelen haberler arasında.

Galatasaray Trabzonspor derbisi öncesi sürpriz detay! Yıllar önce ortaya çıkan o fotoğraf...

TRABZONLU HALİL DERVİŞOĞLU TRABZONSPOR KARŞISINDA!

Bu maç için de farklı bir anlam taşıyor. Halil Dervişoğlu, Türkiye'den Hollanda'ya göç eden Trabzonlu bir ailenin çocuğu. Kariyerine Hollanda'da başlayan Halil Dervişoğlu, daha önce verdiği röportajlarda ileride forması giymeyi istediğini belirtmişti.

Galatasaray Trabzonspor derbisi öncesi sürpriz detay! Yıllar önce ortaya çıkan o fotoğraf...

TRABZONSPOR'UN KAPISINDAN DÖNDÜ!

Brentford FC'den 'a kiralanan geçen sezon ve Alanyaspor'un kapısından döndü. Trabzonspor ile imza aşamasına gelen EY Halil'in transferi son anda iptal olmuştu.

Galatasaray Trabzonspor derbisi öncesi sürpriz detay! Yıllar önce ortaya çıkan o fotoğraf...

GALATASARAY'IN HÜCUM KOZU HALİL VE KEREM AKTÜRKOĞLU!

Fatih Terim tıpkı Göztepe deplasmanında olduğu gibi sağ kanatta Sofiane Feghouli, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu santrafor bölgesinde ise 'na forma şansı verecek. Cezası biten Ryan Babel, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan da yedek kulübesinden skor katkısı verecek isimler arasında. EY

Galatasaray Trabzonspor derbisi öncesi sürpriz detay! Yıllar önce ortaya çıkan o fotoğraf...

FALCAO VE MOHAMED YOK!

'da yüzünden geçirdiği operasyon sonucunda sahalardan uzak kalan Radamel Falcao bu akşamki maçında oynayamayacak. Mostafa Mohamed'in de izolasyon süresi dolmadığı için karşılaşmayı evinden takip edecek.

Galatasaray Trabzonspor derbisi öncesi sürpriz detay! Yıllar önce ortaya çıkan o fotoğraf...

şampiyonluk yarışında 'Ben de varım!' demek için karşısında mutlaka kazanmak zorunda. Trabzonspor ise ligde son dört maçında 3 puan sevinci yaşayamadı. Bordo mavililer son dört maçta da beraberlik elde etti. Trabzonspor sırasıyla Sivasspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor ve son olarak Hatayspor ile berabere kaldı.

Galatasaray Trabzonspor derbisi öncesi sürpriz detay! Yıllar önce ortaya çıkan o fotoğraf...

SAKATLIĞINI ATLATAN EKUBAN DÖNDÜ!

'un kamp kadrosunda sakatlıklarını atlatan Caleb Ekuban ve Abdülkadir Ömür de yer aldı. Abdülkadir Ömür, Hatayspor maçının son dakikalarında süre almıştı.

Trabzonspor'un son dört maçı...

Trabzonspor Hatayspor 1-1

Çaykur Rizespor Trabzonspor 0-0

Trabzonspor Kayserispor 1-1

Sivasspor Trabzonspor 0-0

Galatasaray Trabzonspor derbisi öncesi sürpriz detay! Yıllar önce ortaya çıkan o fotoğraf...

Sparta Rotterdam altyapısında futbola başlayan 'nun yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıktı. Halil Dervişoğlu'nun Rotterdam idman eşofmanlarının üstüne şapkası taktığı o görüntüler ilgi uyandırdı. EY

Galatasaray Trabzonspor derbisi öncesi sürpriz detay! Yıllar önce ortaya çıkan o fotoğraf...

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ:

MUSLERA, ŞENER, LUYİNDAMA, MARCAO, SARACCHİ, TAYLAN, GEDSON FERNANDES, EMRE KILIÇ, FEGHOULİ, KEREM,

Galatasaray Trabzonspor derbisi öncesi sürpriz detay! Yıllar önce ortaya çıkan o fotoğraf...

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'İ:

UĞURCAN, SERKAN, EDGAR, HUGO, MARLON, BERAT, FLAVİO, BAKER, BAKASETAS, NWAKAEME, DJANİNY

Galatasaray Trabzonspor derbisi öncesi sürpriz detay! Yıllar önce ortaya çıkan o fotoğraf...

Halil'in babası Muzaffer Dervişoğlu ile Uğurcan Çakır'ın babası Mustafa Çakır'ın Yalıspor'da birlikte top koşturduğu ortaya çıktı. İki ismin oğulları bu akşam karşı karşıya gelecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Bayramda "tam kapanma olacak mı?" Başhekimlerden önemli açıklama
Son dakika: Beşiktaş maçı sonrası ortaya çıktı! Herkes bunu konuşuyor, meğer Sergen Yalçın...
Son dakika | Kabine değişikliği gerçekleşti! İşte yeni bakanlar ve kabinedeki revizyon
Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...
Son dakika: Beşiktaş için çarpıcı sözler! "Sergen Yalçın korkularının esiri olmaya başladı!"
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması
Resmi Gazete'de son dakika Cumhurbaşkanlığı Kabine değişikliği yayımlandı! Yeni bakanlar kimler oldu?
Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den 22 kente sarı, 3 kente turuncu uyarı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, '128 milyar dolar buhar oldu' yalanını madde madde çürüttü
Son dakika... Emekliye zamlı ikramiye geliyor! Bu tarihlere dikkat...
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Trabzonspor derbisi öncesi sürpriz detay! Yıllar önce ortaya çıkan o fotoğraf...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA