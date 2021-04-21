Mostafa Mohamed Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında zirve yarışı veren Galatasaray, derbide Trabzonspor'u konuk edecek Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Zorlu maçın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır oldu. Sarı-kımızılı takımda Covid-19 nedeniyle geçen hafta oynayamayan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in durumu belirsizliğini koruyor.