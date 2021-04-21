Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mostafa Mohamed Trabzonspor maçında oynayacak mı?
Giriş Tarihi: 21.4.2021 14:51

maçında oynayacak mı?

Mostafa Mohamed Trabzonspor maçında oynayacak mı?

'in 36. haftasında zirve yarışı veren , derbide 'u konuk edecek Karşılaşmayı hakem yönetecek. Zorlu maçın VAR hakemi ise oldu. Dev maça saatler kala Sarı-kırmızılılarda Mısırlı golcü 'in durumu belirsizliğini koruyor.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında zirve yarışı veren Galatasaray, derbide Trabzonspor'u konuk edecek Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Zorlu maçın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır oldu. Sarı-kımızılı takımda Covid-19 nedeniyle geçen hafta oynayamayan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in durumu belirsizliğini koruyor.

Canlı yayında Galatasaray'dan son gelişmeleri aktaran A Spor muhabiri Emre Kaplan, Mostafa Mohamed tesislere geldiğini ve henüz kulüpten bir açıklama gelmediğini söylerken Maç kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Devre arasında Mısır'ın Zamalek takımından transfer edilen 23 yaşındaki forvet, Galatasaray formasıyla çıktığı 11 maqçta 6 gol kaydetti.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i; Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Gedson, Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Halil.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Bayramda "tam kapanma olacak mı?" Başhekimlerden çok önemli açıklama
Son dakika: Beşiktaş maçı sonrası ortaya çıktı! Herkes bunu konuşuyor, meğer Sergen Yalçın...
Son dakika | Kabine değişikliği gerçekleşti! İşte yeni bakanlar ve kabinedeki revizyon
Son dakika: Dünya futbolunda bomba etkisi yaratan Avrupa Süper Ligi başlamadan bitiyor! İstifalar, ayrılıklar...
Son dakika: Beşiktaş için çarpıcı sözler! "Sergen Yalçın korkularının esiri olmaya başladı!"
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze sınav açıklaması
Hakan Sabancı'yı ifşa eden oyuncu Aygün Aydın'dan yeni itiraflar: Beni yatağa atabileceğini düşündü...
Son dakika haberi: THODEX'te neler oluyor? THODEX'ten tuhaf açıklama: Kripto para yatırımcıları tedirgin
Resmi Gazete'de son dakika Cumhurbaşkanlığı Kabine değişikliği yayımlandı! Yeni bakanlar kimler oldu?
Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji'den 22 kente sarı, 3 kente turuncu uyarı
ARKADAŞINA GÖNDER
Mostafa Mohamed Trabzonspor maçında oynayacak mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA