Mostafa Mohamed Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında zirve yarışı veren Galatasaray, derbide Trabzonspor'u konuk edecek Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Zorlu maçın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır oldu. Sarı-kımızılı takımda Covid-19 nedeniyle geçen hafta oynayamayan Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in durumu belirsizliğini koruyor.
Canlı yayında Galatasaray'dan son gelişmeleri aktaran A Spor muhabiri Emre Kaplan, Mostafa Mohamed tesislere geldiğini ve henüz kulüpten bir açıklama gelmediğini söylerken Maç kadrosunda yer almayacağını açıkladı.
Devre arasında Mısır'ın Zamalek takımından transfer edilen 23 yaşındaki forvet, Galatasaray formasıyla çıktığı 11 maqçta 6 gol kaydetti.
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı muhtemel 11'i; Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Gedson, Kerem Aktürkoğlu, Feghouli, Halil.