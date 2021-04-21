Son dakika: Beşiktaş için çarpıcı sözler! "Sergen Yalçın korkularının esiri olmaya başladı!"

Sivasspor zor bir takım. Hem oynayan hem de iyi savunma yapan bir takım. 13 haftadır iyi bir grafik yakaladılar. Bunun verdiği güvenle işin savunma tarafını iyi yaptılar. Kayode, Gradel ve Erdoğan gibi oyunculara da kontratakta Beşiktaş'ta onlara çok fazla pozisyon vermedi. Ve oyun doğal olarak pozisyon zenginliği açısından kısır bir hale geldi.