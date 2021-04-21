Son dakika: Beşiktaş için çarpıcı sözler! "Sergen Yalçın korkularının esiri olmaya başladı!"

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında lider Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı ve 72 puana ulaştı. Siyah-beyazlılar, 69 puanlı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin BAY geçtiği haftada puan farkını arttırma avantajını elde edemedi. SABAH yazarları Ali Gültiken, Fatih Doğan, Ömer Üründül ve Ahmet Çakar Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi.
ALİ GÜLTİKEN | "BEŞİKTAŞ'IN ÜRETKENLİĞİ KALMADI"
Maçın tarifi için iki kelime yeterli: KONTROLLÜ OYUN... İki takımın da temkinli oynaması ve etkili oyuncularını markaj altında tutma anlayışı oyunu çok kısır hale getirdi. Beşiktaş'ın ve Sivasspor'un bu sezon pozisyon üretmeden zaman geçirdikleri ilk 45 dakika oldu...
Bu tür oyunlarda planladığınız pozisyonları bulmak mümkün değil. Çünkü tempoyu yükseltemiyorsunuz, tempo yükselmeyince de markaj kolaylaşıyor ve pozisyonlar da gelmiyor. İş yalnızca ölü vuruşlara kalıyor. İkinci yarı Beşiktaş biraz daha tempoyu arttırmaya çalıştı. Çok istediği ölçüde olmasa da oyun biraz daha renklendi.
Fakat Aboubakar'ın ilk yarıdaki düşük performansı ve ikinci yarı oyunda olmayışı Beşiktaş'ı oldukça zorladı. Görünen o ki bundan sonra da zorlamaya devam edecek. Maçın son bölümüne doğru Beşiktaş'ın oluşturmaya çalıştığı baskı ceza sahası içinde çok pozisyon zenginliği getirmese de ölü vuruşlar açısından biraz daha artış sağladı.
Fakat bunlarda Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın hava topu hakimiyetine takıldı. Sergen hocanın Ljajic ve Gökhan Töre değişikliği zamanlama açısından önemli. Ama oyuna Beşiktaş'ın beklediği ölçüde katkı sağladı mı? Buna da 'Evet' diyemiyoruz.
Sivasspor zor bir takım. Hem oynayan hem de iyi savunma yapan bir takım. 13 haftadır iyi bir grafik yakaladılar. Bunun verdiği güvenle işin savunma tarafını iyi yaptılar. Kayode, Gradel ve Erdoğan gibi oyunculara da kontratakta Beşiktaş'ta onlara çok fazla pozisyon vermedi. Ve oyun doğal olarak pozisyon zenginliği açısından kısır bir hale geldi.
Üretkenliğin olmadığı, bireysel performansların eksik kaldığı maçlarda bunlar normal hale gelir. Sonuç olarak neticelerine katlanırsınız. Buna puan kaybetme baskısı da eklenince dün akşamki gibi etkilenirsiniz.
FATİH DOĞAN | "KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK!"
Beşiktaş ilk yarı boyunca sürekli atak hazırlığı yapan ve bunun için devamlı top çeviren, risk almayan kontrollü bir görüntüdeydi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Vida-Welinton ikilisi defans çizgisini ilk yarıda alışılagelmişin dışında daha geriye kurmasının bunda büyük payı oldu. Sol bek N'Sakala'dan hücum anlamında zaten bir beklentimiz yok ancak Rosier'den de hücuma bu sefer katkı gelmedi. Teknik ekibin Sivas'ın en etkili ismi Max Gradel'i markaj için Rosier'i sağlam uyardığı net görüldü.
"Aboubakar olsaydı şöyle olurdu" ile başlayan cümlelerin kurulduğu bir süreçte ilk yarıda Kamerunlu'nun sahada olmasına rağmen tercih edilen oyun şaşırtıcıydı. Çünkü ne orta sahadan nitelikli atak pası, ne de Aboubakar'a fırsat oluşturacak yeteri kadar baskı desteği gelmedi. Larin'in kaleyi bulmayan uzaktan etkisiz şutunu saymazsak, Gradel'le Sivas'ın oyun değil ama pozisyon üstünlüğünden bahsedebiliriz.
Aboubakar'ın isteğiyle oyundan çıkması ve ikinci yarıya N'Koudou'nun sola Larin'in santrfora geçmesi zorunlu bir değişiklik oldu. Sergen hoca, 70'de ezber halini alan Ghezzal-Gökhan Töre ve de Dorukhan-Ljajic değişikliği ile sonucu değiştirmeye çalıştı. Tempoyu artırmaya başlayan Beşiktaş, 77'de stat ışıklarındaki oyunu soğutan kesinti ile karşılaştı.
"SERGEN YALÇIN KORKULARININ ESİRİ OLMAYA BAŞLADI!"
Dünkü beraberliğin bence özeti şu: "Sergen Yalçın son yaklaştıkça korkularının esiri olmaya başladı! Eski oyun cesareti yok. Kendisine hatırlatacağımız tek şey var. "KORKUNUN ecele faydası yok. Kendin ol, sezon başından bu yana oynattığın Beşiktaş gibi oynat yeter!"
ÖMER ÜRÜNDÜL | "1 PUAN ALTIN GİBİ"
Beşiktaş dün gece 90 dakika çok yavaş ve çok etkisiz bir futbol sergiledi...Ofansif güç adeta sıfıra yakındı...Buna karşılık Sivasspor'un 3'ü çok net 5 pozisyonu vardı. Peki ligde final serisine girilmişken bu olumsuz görüntünün sebebi neydi?
Birkaç oyuncu hariç ciddi bir fiziksel düşüş var. Bu ciddi düşüşün çok belirgin olmasına bir canlı örnek: İlk yarıda en hareketli isim sakatlıktan yeni çıkmış ve idman eksiği olan Aboubakar idi!
İkinci yarıda Beşiktaş'ta sakatlanan Aboubakar yerini N'Koudou'ya bıraktı. N'Koudou koşuyor ama ne yaptığı ve ne yapacağı anlaşılamıyor. Larin santrforda çok yetersiz, üstelik de kondisyonu eksik... Ghezzal da çok durgundu... Sezon başından beri takımın temel direkleri olan Josef ve Atiba da yorgun...
Sivasspor'un takım olarak formda ve moralli olması, iyi pres yapması, alanları iyi kapatması Beşiktaş'ı büyük sıkıntıya düşürdü. Mükemmel bir takım savunması uygulayan Sivasspor beklediğinden de fazla pozisyon da buldu ama değerlendiremedi. Sergen Yalçın'ın son hamleleri Ljajic ve Gökhan ile geldi. Onlar oyuna dinlenmiş girmelerine rağmen hiçbir varlık gösteremediler.
"BEŞİKTAŞ'TA İŞLER HİÇ İYİ GİTMİYOR"
Beşiktaş'ta işler hiç iyi gitmiyor. Herşeye rağmen bana göre dünkü 1 puan altın...Sergen Yalçın'a bir eleştirim daha var. Fizik açıdan çok dirençli ve formda bir takımla zorluk derecesi yüksek bir maça çıkıyorsun. Hazır olmayan Aboubakar'ı sonraki maçları düşünüp risk etmemen getirirdi.
İlk yarıda Vida'nın elle müdahale ettiği pozisyon çok net penaltıydı. Fırat Aydınus'tan kaçtı ama VAR'dan kesinlikle kaçmaması gerekirdi. VAR hakemi Ali Şansalan tam bir büyük takım korumacılığı yaptı.
AHMET ÇAKAR | "FIRAT ALNI ÖPÜLESİ BİR MAÇ YÖNETTİ"
Şimdi artık kartlar yeniden dağıtılıyor. Beşiktaş'ın kaybı öngörülebilirdi. Ama ortaya konan futbol yakalanamayan bir tek gol pozisyonu... Beşiktaş, iyi değil. Kısaca Beşiktaş'ta oyun ve moral aşağı düşmüş durumda. Oysa 3-5 hafta önce Beşiktaş şov yapıyordu. Kazanamasalar bile inanılmaz bir coşku, inanılmaz bir motivasyonla oynarlarken dün gece bunların hiçbirini göremedik.
Üstelik dün gece Abuobakar ile başladı Beşiktaş. Ama etkisiz. İkinci yarıda da adale çekmesi yüzünden oyundan çıktı. Eski Beşiktaş çok farklıydı. Coşkuluydu. Orta sahada top kapar, kanatları ve özellikle sağ kanadı çok iyi kullanır, rakibe çökerlerdi. Atiba yorgun, Josef sinirli, Ghezzal sanki kırgın... Nerede o eski Rosier. Beşiktaş'a kesinlikle bir şeyler olmuş.
Böyle giderlerse sezon sonu büyük bir mutsuzluk, büyük bir hayal kırıklığı yaşarlar. İşte iyi teknik direktör yani Sergen Yalçın böylesine panik, böylesine sıkıntılı durumlarda ortaya çıkmalı. Yoksa işler iyi giderken, herkes yıldız. Herkes büyük teknik direktör. Beşiktaş bence son kredisini de kullandı. Artık toparlanmaları gerekli.
Puan kaybından öte ortaya konan futbol ortaya konan ruhun eksikliği, pozisyon üretememe zafiyeti çok daha önemli. Bugün artık Galatasaray ve Fenerbahçe daha da umutlandı. Sadece Beşiktaş'ın puan kaybına değil, ortaya koydukları daha doğrusu ortaya koyamadıkları futbol yüzünden.
Fırat Aydınus'u severim. Yılların emeği var. Hakemliğinin son döneminde ama şerefiyle, saygınlığı ile yoluna devam ediyor. Ve dün gece de problemsiz, alnı öpülesi bir maç yönetti.