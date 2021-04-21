Son dakika: Boupendza için Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! Beşiktaş, Mame Diouf'u istedi mi?

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Aaron Boupendza ve Mame Diouf'un transferleriyle ilgili Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'la ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte detaylar...
Hatayspor Onursal Başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Beşiktaş ile adı anılan golcüleri Mame Diouf ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Radyospor'a konuşan Savaş, "Bu konuda Beşiktaş ile görüşülmedi. Beşiktaş Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden bir tanesidir. Görüşmek istiyorlarsa biz görüşebiliriz.
"DIOUF'UN BİZİMLE OLMASINDAN ÇOK MEMNUNUZ"
Biz Mame Diouf'u alırken çok kaliteli bir futbolcu aldığımızı zaten biliyorduk. Saha içinde ve saha dışında müthiş profesyonel bir insan. Gol atıyor belki ama attığı kadar da zevk alıyor.
Mame Diouf gibi bir futbolcuya sahip olduğumuz için Hatay olarak çok şanslıyız. Mame Diouf takım içinde, takım dışında, teknik heyete ve arkadaşlarına pozitif sinerji veren bir kardeşimiz. Ve bizimle olmasından da çok memnunuz" dedi.
"AFRİKA'NIN EN FAYDALI FUTBOLCULARINDAN BİRİ"
Diouf'tan çok memnun olduklarını da belirten başkan, "Ben uzun yıllar Hatayspor'a hizmet vereceğini düşünüyorum. Çünkü saha içinde ne kadar yardımlaşan ve koşan bir adam görüyorsanız saha dışında da aynısını görürsünüz.
Ben bugüne kadar negatif bir hareketini görmedim. Senegal'in değil belki bütün Afrika'daki en sempatik, en faydalı futbolcularından biri olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
33 yaşındaki Senegalli golcü, bu sezon 33 maçta 16 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
"BOUPENDZA İÇİN FENERBAHÇE VE GALATASARAY'LA GÖRÜŞTÜK"
Lütfü Savaş, Süper Lig'de gol krallığının zirvesinde yer alan Aaron Boupendza'nın transferiyle ilgili de konuştu.
Savaş, "Her iki takımla da devre arasında görüşmeler oldu ama ondan sonra herhangi bir görüşme olmadı. İngiltere ve İtalya'dan Boupendza'yı ciddi takip eden takımlar var.
Şu anda büyük kulüplerden Hatayspor'daki futbolcularımız ile ilgili bir talep gelmedi" ifadelerini kullandı.
Hatayspor'a sezon başında bedelsiz gelen Boupendza, bu sezon 32 maçta 21 kez ağları sarstı.