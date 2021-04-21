Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Boupendza için Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! Beşiktaş, Mame Diouf'u istedi mi?
Giriş Tarihi: 21.4.2021 17:57 Son Güncelleme: 21.4.2021 18:08

Son dakika: Boupendza için ve itirafı! , 'u istedi mi?

Son dakika: Boupendza için Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! Beşiktaş, Mame Diouf'u istedi mi?

Son dakika haberi... Onursal Başkanı ve Başkanı , 'in gol krallığında zirvede yer alan golcüleri ve 'un transferleriyle ilgili konuştu. ve 'la ilgili itirafta bulunan Savaş, 'a da transfer mesajı gönderdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Onursal Başkanı , ve 'un transferleriyle ilgili , ve 'la ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

Son dakika: Boupendza için Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! Beşiktaş, Mame Diouf'u istedi mi?

Onursal Başkanı ve Başkanı , ile adı anılan golcüleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Boupendza için Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! Beşiktaş, Mame Diouf'u istedi mi?

Radyospor'a konuşan Savaş, "Bu konuda ile görüşülmedi. Beşiktaş Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden bir tanesidir. Görüşmek istiyorlarsa biz görüşebiliriz.

Son dakika: Boupendza için Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! Beşiktaş, Mame Diouf'u istedi mi?

"DIOUF'UN BİZİMLE OLMASINDAN ÇOK MEMNUNUZ"

Biz 'u alırken çok kaliteli bir futbolcu aldığımızı zaten biliyorduk. Saha içinde ve saha dışında müthiş profesyonel bir insan. Gol atıyor belki ama attığı kadar da zevk alıyor.

Son dakika: Boupendza için Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! Beşiktaş, Mame Diouf'u istedi mi?

gibi bir futbolcuya sahip olduğumuz için Hatay olarak çok şanslıyız. Mame Diouf takım içinde, takım dışında, teknik heyete ve arkadaşlarına pozitif sinerji veren bir kardeşimiz. Ve bizimle olmasından da çok memnunuz" dedi.

Son dakika: Boupendza için Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! Beşiktaş, Mame Diouf'u istedi mi?

"AFRİKA'NIN EN FAYDALI FUTBOLCULARINDAN BİRİ"

Diouf'tan çok memnun olduklarını da belirten başkan, "Ben uzun yıllar 'a hizmet vereceğini düşünüyorum. Çünkü saha içinde ne kadar yardımlaşan ve koşan bir adam görüyorsanız saha dışında da aynısını görürsünüz.

Son dakika: Boupendza için Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! Beşiktaş, Mame Diouf'u istedi mi?

Ben bugüne kadar negatif bir hareketini görmedim. Senegal'in değil belki bütün Afrika'daki en sempatik, en faydalı futbolcularından biri olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Boupendza için Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! Beşiktaş, Mame Diouf'u istedi mi?

33 yaşındaki Senegalli golcü, bu sezon 33 maçta 16 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Son dakika: Boupendza için Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! Beşiktaş, Mame Diouf'u istedi mi?

"BOUPENDZA İÇİN FENERBAHÇE VE GALATASARAY'LA GÖRÜŞTÜK"

, 'de gol krallığının zirvesinde yer alan 'nın transferiyle ilgili de konuştu.

Son dakika: Boupendza için Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! Beşiktaş, Mame Diouf'u istedi mi?

Savaş, "Her iki takımla da devre arasında görüşmeler oldu ama ondan sonra herhangi bir görüşme olmadı. İngiltere ve İtalya'dan Boupendza'yı ciddi takip eden takımlar var.

Son dakika: Boupendza için Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! Beşiktaş, Mame Diouf'u istedi mi?

Şu anda büyük kulüplerden 'daki futbolcularımız ile ilgili bir talep gelmedi" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Boupendza için Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! Beşiktaş, Mame Diouf'u istedi mi?

'a sezon başında bedelsiz gelen Boupendza, bu sezon 32 maçta 21 kez ağları sarstı.

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Son dakika: Boupendza için Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı! Beşiktaş, Mame Diouf'u istedi mi?
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