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Giriş Tarihi: 21.4.2021 15:53

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi 'dan canlı yayında flaş sözler! 'Yaptırım kararı gelebilir...'

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'dan canlı yayında flaş sözler! 'Yaptırım kararı gelebilir...'

TFF 1. Başkan vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyeski , A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu. kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Servet Yardımcı, bu oluşumun saçma bir şekilde ortaya çıktığını vurguladı. Servet Yardımcı ayrıca 'de geri adım atılmayacağını belirtti.

TFF 1. Başkan vekili ve UEFA yönetim kurulu üyesi Servet Yardımcı A Spor'a açıklamalarda bulundu. Avrupa Süper Ligi oluşumunun şaşkınlığından bahseden Yardımcı şöyle konuştu...

'1-1.5 ay önce UEFA'dan iki kişiyi davet etmiştik. Yeni format ile ilgili sunum yapmışlardı. Son zamanlarda ticari pazarlamamayla ilgili çatlak sesler çıkıyordu. Özellikle parasal ve ticari taraftan dolayı. (Avrupa Süper Ligi) Böyle bir oluşumu beklemiyorduk. Sürpriz oldu. Şok bir gelişmeydi. Bence çok saçma bir oluşumdu.'

'Bu takımlar Şampiyonlar Ligi'ndeki kazançlarıyla bu ekonomik düzeye geldiler. Bu kulüplerin bu duruma gelmesi UEFA sayesinde oldu. UEFA'ya haksızlık yapıldı.

Futbolun sahipleri başkanlar olamaz. İngiliz kulüpleri doğru bir duruş sergilediler. Teknik direktör ve futbolcuların hiçbir suçu yok bu oluşumdan. Dolayısıyla geri döndüler doğru yaptılar.'

'FFP'DE GERİ ADIM ATILMAYACAK!'

'UEFA ile cuma günü ilk toplantımızı yapacağız. Ve tartışacağız. Kulüplere yaptırım konusu benim bilgim dışında.

Finansal Fair Play (FFP) geri adım atılmayacak. Pandemiden dolayı bir takım müsamahalar olacaktır.'

'Şampiyonlar Ligi'nin yeni hakları 2024'e kadar satılmış durumda. Yeni format 2024'ten sonra olacak. Bizim kulüplerimizin bazıları Avrupa maçlarını dikkate almamasından dolayı bazen B takımlarıyla çıkıyorlar. Maalesef eski coşkuyu yitirdik. Bizim için bir değişikliğe sebebiyet vermiyor. Çok büyük ivme kaybettik. İnşallah 2024'e kadar başarılı olup ve arayı kapatırız. Sadece grup maçlarında kalmamalıyız.'

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UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'dan canlı yayında flaş sözler! 'Yaptırım kararı gelebilir...'
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