UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'dan canlı yayında flaş sözler! 'Yaptırım kararı gelebilir...'

TFF 1. Başkan vekili ve UEFA yönetim kurulu üyesi Servet Yardımcı A Spor'a açıklamalarda bulundu. Avrupa Süper Ligi oluşumunun şaşkınlığından bahseden Yardımcı şöyle konuştu...

'1-1.5 ay önce UEFA'dan iki kişiyi davet etmiştik. Yeni format ile ilgili sunum yapmışlardı. Son zamanlarda ticari pazarlamamayla ilgili çatlak sesler çıkıyordu. Özellikle parasal ve ticari taraftan dolayı. (Avrupa Süper Ligi) Böyle bir oluşumu beklemiyorduk. Sürpriz oldu. Şok bir gelişmeydi. Bence çok saçma bir oluşumdu.'