Avrupa Süper Ligi için Bülent Timurlenk'ten flaş yorum! 'Titanic'in birinci sınıf yolcularıydı gemileri su aldı...'

Avrupa Süper Ligi'nden geriye sadece Real Madrid ve Barcelona kaldı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez dün akşam yaptığı açıklamalarda hala birliğin varlığıyla ilgili olumlu fikirlerini paylaştı. Kloop'tan Mesut Özil'e Arsene Wenger'den Sterling'e tüm futbol camiası bu oluşuma karşı çıktı. Öte yandan Liverpool'dan da 2.8 milyar dolarlık özür geldi!

Şampiyonlar Ligi gelirlerinin düşük olduğu gerekçesi ile ayaklanan 12 kulübün resti kısa sürdü. Futbol piyasasındaki gelirleri artırmak için harekete geçen, en az 4 milyar Euro'luk bir pasta oluşturmak isteyen 'Avrupa'nın büyükleri' gelen baskılar sonrasında bir bir organizasyondan ayrıldı.