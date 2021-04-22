Avrupa Süper Ligi için Bülent Timurlenk'ten flaş yorum! 'Titanic'in birinci sınıf yolcularıydı gemileri su aldı...'

Avrupa Süper Ligi'nden geriye sadece Real Madrid ve Barcelona kaldı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez dün akşam yaptığı açıklamalarda hala birliğin varlığıyla ilgili olumlu fikirlerini paylaştı. Kloop'tan Mesut Özil'e Arsene Wenger'den Sterling'e tüm futbol camiası bu oluşuma karşı çıktı. Öte yandan Liverpool'dan da 2.8 milyar dolarlık özür geldi!
Şampiyonlar Ligi gelirlerinin düşük olduğu gerekçesi ile ayaklanan 12 kulübün resti kısa sürdü. Futbol piyasasındaki gelirleri artırmak için harekete geçen, en az 4 milyar Euro'luk bir pasta oluşturmak isteyen 'Avrupa'nın büyükleri' gelen baskılar sonrasında bir bir organizasyondan ayrıldı.
UEFA ve FIFA'nın sert açıklamaları ve yaptırım tehditlerine ülke futbol federasyonları da katılınca kulüpler de frene bastı. Taraftarların, 'Futbolun ruhuna aykırı davranıldığı'na yönelik eleştirileri sonrasında kulüpler de geri adım attı. Chelsea ve M.City ile başlayan ayrılık rüzgârlarına İngiltere'deki diğer ekipler de dahil oldu. Arsenal, Liverpool, M. United ve Tottenham sonrasında Milan, A.Madrid, Juventus ve Inter ayrılırken, yeni lig oluşumunda sadece Barcelona ve R.Madrid kaldı.
2.8 MİLYAR DOLARLIK ÖZÜR!
Liverpool'un sahibi yatırımcı J.W. Henry, taraftara seslenip "Tavrınızı çok net belli ettiniz" diyerek geri adım attı.
Liverpool'u satın alarak Avrupa futboluna adım atan ABD'li iş adamı John W. Henry, Avrupa Süper Ligi organizasyonu kararı için özür diledi. 2.8 milyar dolarlık serveti bulunan ve ABD'nin beyzbol takımlarından Red Sox'un da sahibi olan ünlü yatırımcı, dün geri adım atıp camiasına seslendi. Oyuncular ve menajer Jurgen Klopp'un da 'hata yapıldığını ifade etmesinin ardından konuşan Henry, "Son 48 saatte neden olduğum şeylerden dolayı tüm Liverpool taraftarlarından özür dilerim. Taraftarlar olmadan bu sporun ayakta duramayacağını gördük. Son 48 saatte tavrınızı çok net belli ettiniz. Sizi duyduk, sizi duydum" dedi.
BÜLENT TİMURLENK: TİTANİC GİBİ FİLİKALARI SU ALDI!
Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in "2024'teki yeni formatı beklersek, biteriz" dediği 12 kulüp 7 milyar Euro borçlarına ilaç olacak Süper Lig projesinde yola çıkarken, UEFA'yı ve dışarıda kalan takımları karşılarına alacaklarını biliyorlardı. Ama önce kendi taraftarlarının hışmına uğradıklarında beklenenden kolay çözüldüler.
Bir hayaldi... Bayern Münih ve PSG'nin desteğini alamayıp, İngilizler'in de tribünlerin sesini dinlemesiyle 48 saatte dağıldılar. Bu borcu, canavarı yaratanlar da kendileri. İki menajer Mendes ve Raiola'nın kişisel serveti, Real Madrid'in borcu kadarsa, Messi'ye 4 yılda 550 milyon Euro brüt kontrat veriliyorsa, Juventus Ronaldo'ya 100 milyon Euro bonservis ödüyorsa fonda "Kendim ettim, kendim buldum" çalmalı bu takımlar için.
'Maradona'nın bir Ferrari'si vardı. Ronaldo ve Messi'nin 20... '
Pandemi nedeniyle futbol gemisinin su aldığı doğrudur. 12 kulüp, Titanic'in birinci sınıf yolcusuydu, filikaları 100 metre ötede su aldı. UEFA, şimdi futbolcu ücretleri ve menajer komisyonlarıyla batma noktasına gelen onlarca kulüp için yeni kurallar getirmeli. Maradona'nın bir Ferrari'si vardı, Ronaldo ve Messi'nin 20… Futbol aynı futbol… UEFA, son 10 yılda çığrından çıkan düzen için VAR'a değil aynaya bakmalı…