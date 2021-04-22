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Giriş Tarihi: 22.4.2021 09:08 Son Güncelleme: 22.4.2021 09:21

- maçında sakatlığına rağmen devam etti!

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Galatasaray-Trabzonspor maçında Uğurcan Çakır sakatlığına rağmen devam etti!

'in 36. haftasında evinde 'u ağırladı. Zorlu maçta Galatasaray, 90+6. dakikada Emre Akbaba ile bulduğu golle maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçta iki kaleci de çok önemli kurtarışlara imza attı. Trabzonspor’un milli kalecisi ilk 19 dakikada iki kez sakatlık yaşadı, buna rağmen oyuna devam etti, 3 net kurtarış yaptı

Süper Lig'de haftanın en kritik maçında Galatasaray-Trabzonspor yenişemedi ve 2 takım sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Galatasaray karşısında üst üste şanssızlıklar geçirdi.

UĞURCAN ÇAKIR SAKATLIĞINA RAĞMEN MAÇA DEVAM ETTİ

Karşılaşmanın 12. dakikasında Galatasaray'ın yaptığı ortayı kontrol eden 25 yaşındaki eldiven, yere düşerken ayağını ters bastı ve sakatlık yaşadı. Sağlık ekibinin müdahalesiyle oyuna devam eden Uğurcan'ın 19. dakikada sakatlığı nüksetti.

UĞURCAN 3 NET KURTARIŞ YAPTI

Bu kez dizine bandaj yapıldı ve oyuna bu şekilde devam etti. Uğurcan'ın koruduğu kaleye ilk isabetli şut 62. dakikada atıldı. 90 dakika boyunca 3 net kurtarış yapan genç kaleci birinde gole engel olamadı.

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Galatasaray-Trabzonspor maçında Uğurcan Çakır sakatlığına rağmen devam etti!
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