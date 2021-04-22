Galatasaray-Trabzonspor maçında Uğurcan Çakır sakatlığına rağmen devam etti!

Süper Lig'de haftanın en kritik maçında Galatasaray-Trabzonspor yenişemedi ve 2 takım sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Galatasaray karşısında üst üste şanssızlıklar geçirdi.
UĞURCAN ÇAKIR SAKATLIĞINA RAĞMEN MAÇA DEVAM ETTİ
Karşılaşmanın 12. dakikasında Galatasaray'ın yaptığı ortayı kontrol eden 25 yaşındaki eldiven, yere düşerken ayağını ters bastı ve sakatlık yaşadı. Sağlık ekibinin müdahalesiyle oyuna devam eden Uğurcan'ın 19. dakikada sakatlığı nüksetti.
UĞURCAN 3 NET KURTARIŞ YAPTI
Bu kez dizine bandaj yapıldı ve oyuna bu şekilde devam etti. Uğurcan'ın koruduğu kaleye ilk isabetli şut 62. dakikada atıldı. 90 dakika boyunca 3 net kurtarış yapan genç kaleci birinde gole engel olamadı.