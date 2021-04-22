Galatasaray-Trabzonspor maçında Uğurcan Çakır sakatlığına rağmen devam etti!

UĞURCAN 3 NET KURTARIŞ YAPTI

Bu kez dizine bandaj yapıldı ve oyuna bu şekilde devam etti. Uğurcan'ın koruduğu kaleye ilk isabetli şut 62. dakikada atıldı. 90 dakika boyunca 3 net kurtarış yapan genç kaleci birinde gole engel olamadı.