Sıkıntım çok fazla

İçeride dışarıda bir sürü sıkıntıyla uğraştıklarının altını çizen Terim, “Sakatlıklar, cezalar. Niye sarı kart yedim. Yana doğru çıkmışım. Bir sürü şey başımıza geliyor. Fakat 6 hafta az buz değil. 18 puan demek” diye konuştu
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 1-1 biten Trabzonspor maçı sonrası iç sahada daha üretken olmaları gerektiğinin altını çizdi. Rakibin ilk yarı kendilerindeniyi oynadığını belirten tecrübeli hoca, "İkinci devre atak üstüne atak yaparkenbu sefer de bir bireysel hatadangol yedik. Bu da oyuncuda psikolojik olarak "Yine mi yenileceğiz" dedirtmeye başladı. 3 günde bir maç oynamanın yorgunluğu ile birlikte, birkaç dakikalık şok ve küsmehuyu da devreye giriyor. Sahada dik durmalıyız. Kazandığımız zaman olaylarınbambaşka bir yere geleceğini bilmemizerağmen bunu yapıyoruz, onakızıyorum" dedi. İçeride dışarıda bir sürü sıkıntıyla uğraştıklarının altını çizen Terim, "Sakatlıklar, cezalar... Niye sarı kart yedim. Yana doğru çıkmışım. Bir sürü şey başımıza geliyor. Bu sıkıntılar yan yana gelince problem oluyor. 6 hafta az buz değil. 18 puan demek. . Rakiplerimizin kaybını bekleyeceğiz.Her maç her rakip için puankaybı olabilir. Türkiye Ligi'nin iyi tarafıda bu" diye konuştu.
İlerleyen dakikalarda da futbolcularıyla bire bir diyaloğa girip, yapmaları gerekenleri anlattı. Trabzonspor'un golünde ise adeta yıkıldı.
Galatasaray evinde son 10 yılın en kötü karnesini ortaya koydu. Son 4 maçında galip gelemeyen (3B/1M) sarı-kırmızılılar, toplamda 33 puan topladı. Bu değer 2010-11'deki 26 puanın ardından en kötü performans oldu.
CEFERİN'İN G.SARAY'I HATIRLATMASI ÖNEMLİDİR TERİM, Avrupa Süper Ligi girişimini ve yaşananları da şöyle yorumladı: "Zengin daha da zengin, zengin olmayanı da oyun dışına itelim öyle mi? UEFA Başkanı Ceferin, futbolun geleceği için iyi bir mücadele verdi. Bir futboladamı olarak UEFA ve FIFA'nınyanındayım. G.Saray, Süper Lig'i kurmayı düşünen İngiliz, İtalyan ve İspanyol takımlarına mağlup olmadan UEFA şampiyonu olmuştur. Bu noktada Ceferin'nin, kendileri için Galatasaray'ın ne kadar büyük önem taşıdığını hatırlatması mühimdir. Türkiye'nin en büyük markasıhâlâ Galatasaray'dır."