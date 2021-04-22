Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sıkıntım çok fazla
Giriş Tarihi: 22.4.2021

Sıkıntım çok fazla

MEHMET ÖZCAN
Sıkıntım çok fazla

İçeride dışarıda bir sürü sıkıntıyla uğraştıklarının altını çizen Terim, “Sakatlıklar, cezalar. Niye sarı kart yedim. Yana doğru çıkmışım. Bir sürü şey başımıza geliyor. Fakat 6 hafta az buz değil. 18 puan demek” diye konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 1-1 biten Trabzonspor maçı sonrası iç sahada daha üretken olmaları gerektiğinin altını çizdi. Rakibin ilk yarı kendilerinden iyi oynadığını belirten tecrübeli hoca, "İkinci devre atak üstüne atak yaparken bu sefer de bir bireysel hatadan gol yedik. Bu da oyuncuda psikolojik olarak "Yine mi yenileceğiz" dedirtmeye başladı. 3 günde bir maç oynamanın yorgunluğu ile birlikte, birkaç dakikalık şok ve küsme huyu da devreye giriyor. Sahada dik durmalıyız. Kazandığımız zaman olayların bambaşka bir yere geleceğini bilmemize rağmen bunu yapıyoruz, ona kızıyorum" dedi. İçeride dışarıda bir sürü sıkıntıyla uğraştıklarının altını çizen Terim, "Sakatlıklar, cezalar... Niye sarı kart yedim. Yana doğru çıkmışım. Bir sürü şey başımıza geliyor. Bu sıkıntılar yan yana gelince problem oluyor. 6 hafta az buz değil. 18 puan demek. . Rakiplerimizin kaybını bekleyeceğiz. Her maç her rakip için puan kaybı olabilir. Türkiye Ligi'nin iyi tarafı da bu" diye konuştu.


İlerleyen dakikalarda da futbolcularıyla bire bir diyaloğa girip, yapmaları gerekenleri anlattı. Trabzonspor'un golünde ise adeta yıkıldı.

Galatasaray evinde son 10 yılın en kötü karnesini ortaya koydu. Son 4 maçında galip gelemeyen (3B/1M) sarı-kırmızılılar, toplamda 33 puan topladı. Bu değer 2010-11'deki 26 puanın ardından en kötü performans oldu.

CEFERİN'İN G.SARAY'I HATIRLATMASI ÖNEMLİDİR
TERİM, Avrupa Süper Ligi girişimini ve yaşananları da şöyle yorumladı: "Zengin daha da zengin, zengin olmayanı da oyun dışına itelim öyle mi? UEFA Başkanı Ceferin, futbolun geleceği için iyi bir mücadele verdi. Bir futbol adamı olarak UEFA ve FIFA'nın yanındayım. G.Saray, Süper Lig'i kurmayı düşünen İngiliz, İtalyan ve İspanyol takımlarına mağlup olmadan UEFA şampiyonu olmuştur. Bu noktada Ceferin'nin, kendileri için Galatasaray'ın ne kadar büyük önem taşıdığını hatırlatması mühimdir. Türkiye'nin en büyük markası hâlâ Galatasaray'dır."

EN ÇOK OKUNANLAR

Arzu Sabancı boğaz manzaralı yalısından 'evde kal' çağrısı yapınca dalga konusu oldu! Hacı Sabancı'dan sonra Arzu Sabancı da...
Son Dakika Haberleri - İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! 23-24-25 Nisan'da sokağa çıkma yasağı kararı
Son dakika | Bayramda "tam kapanma olacak mı?" Başhekimlerden çok önemli açıklama
Hakan Sabancı'yı ifşa eden oyuncu Aygün Aydın'dan yeni itiraflar: Beni yatağa atabileceğini düşündü...
İklim Zirvesi başlıyor! Başkan Erdoğan 40 lidere hitap edecek
Erman Toroğlu sert çıkıştı! "Bu oynanan oyun futbol değil..."
Son dakika: Fatih Terim'den çarpıcı Avrupa Süper Ligi sözleri! "Galatasaray hala Türkiye'nin en büyük markası..."
Son dakika: Burak Sergen'den korkutan haber! Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen entübe edildi!
Son dakika haber: Thodex kripto para borsasında neler oluyor? Uzman isimlerden sabah.com.tr'ye dikkat çeken açıklamalar
Son dakika: Galatasaray beraberliği son saniyede kurtardı! Trabzonspor'a şok...
ARKADAŞINA GÖNDER
Sıkıntım çok fazla
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA