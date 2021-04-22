Sıkıntım çok fazla

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim 1-1 biten Trabzonspor maçı sonrası iç sahada daha üretken olmaları gerektiğinin altını çizdi.belirten tecrübeli hoca,Bu da oyuncuda psikolojik olarakdedirtmeye başladı. 3 günde bir maç oynamanın yorgunluğu ile birlikte,Sahada dik durmalıyız.dedi. İçeride dışarıda bir sürü sıkıntıyla uğraştıklarının altını çizen Terim, "Sakatlıklar, cezalar...Bir sürü şey başımıza geliyor. Bu sıkıntılar yan yana gelince problem oluyor. 6 hafta az buz değil. 18 puan demek. .diye konuştu.İlerleyen dakikalarda da futbolcularıyla bire bir diyaloğa girip, yapmaları gerekenleri anlattı. Trabzonspor'un golünde ise adeta yıkıldı.Galatasaray evinde son 10 yılın en kötü karnesini ortaya koydu. Son 4 maçında galip gelemeyen (3B/1M) sarı-kırmızılılar, toplamda 33 puan topladı. Bu değer 2010-11'deki 26 puanın ardından en kötü performans oldu.Avrupa Süper Ligi girişimini ve yaşananları da şöyle yorumladı: "Zengin daha da zengin, zengin olmayanı da oyun dışına itelim öyle mi? UEFA Başkanı Ceferin, futbolun geleceği için iyi bir mücadele verdi.G.Saray, Süper Lig'i kurmayı düşünen İngiliz, İtalyan ve İspanyol takımlarına mağlup olmadan UEFA şampiyonu olmuştur. Bu noktada Ceferin'nin, kendileri için Galatasaray'ın ne kadar büyük önem taşıdığını hatırlatması mühimdir.