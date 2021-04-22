Son dakika: Şampiyonluk yarışında Emre Belözoğlu farkı! Beşiktaş’ta panik havası, Fenerbahçe’de olumlu hava…

"TAKIMIN VÜCUT DİLİ DEĞİŞTİ"

Emre Belözoğlu güzel bir başlangıç yapmış olabilir ama bu süreç inişli çıkışlı bir süreç olacaktır. Fenerbahçe'deki başlangıç, taraftarı ayağa kaldırmış durumda. Emre Belözoğlu'nun puan farkı 8 değil 5 demesi, psikolojik üstünlük yarattı. Takımda birçok oyuncunun vücut dili de değişti. Kısacası iyi bir gidişat var.