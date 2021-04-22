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Giriş Tarihi: 22.4.2021 19:42 Son Güncelleme: 22.4.2021 19:55

Son dakika: Şampiyonluk yarışında farkı! Beşiktaş’ta panik havası, ’de olumlu hava…

Son dakika: Şampiyonluk yarışında Emre Belözoğlu farkı! Beşiktaş’ta panik havası, Fenerbahçe’de olumlu hava…

Son dakika haberleri... 'de 36. haftayı BAY geçen Fenerbahçe, zirve için yarıştığı Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle birlikte maç oynamadığı haftada şampiyonluk yarışında avantaj yakaladı. Erol Bulut'un gönderilmesi ve 'nun takımın başına geçmesi, sarı-lacivertlilerde olumlu bir etki yaratmış ve genç teknik adam 4 maçta 10 puan toplayarak takımını şampiyonluk potasına sokmuştu. A Spor yorumcusu , ligin geri kalanında Fenerbahçe'deki durumu özetlerken, şampiyonluk yarışına da değindi. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'de sezonun büyük bir kısmını Erol Bulut ile geçiren Fenerbahçe, genç teknik adamın takımın başında olduğu süre boyunca eleştirilerin odağındaki takım haline gelmişti. Şampiyonluk için beklenen oyununun gelmediğini savunan sarı-lacivertli taraftarlar, Erol Bulut'un zirve için yeterli bir teknik adam olmadığını savunuyordu.

Ligde son haftalara girilirken Erol Bulut'un koltuğunu devralan Emre Belözoğlu, takımını yeniden şampiyonluk için umutlanır hale getirdi. Fenerbahçe'nin başında çıktığı 4 maçta 10 puan toplayan genç teknik adam, Fenerbahçe'yi zirvedeki Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 2. sıraya yerleştirdi.

36. haftayı BAY geçen sarı-lacivertliler, 37. haftada Kasımpaşa karşısına çıkacak. Bu maçta alınacak galibiyetle birlikte Beşiktaş'ın ensesinde varlığını daha fazla hissettirecek olan Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam ediyor.

A Spor yorumcusu Volkan Demir, ligin geri kalanında Fenerbahçe'deki durumu özetlerken, şampiyonluk yarışına da değindi.

"MOMENTUM FENERBAHÇE'YE DÖNDÜ..."

İşte Volkan Demir'in yorumları:

Basketbolda momentum ifadesi vardır. Futbolda da bu momentum Fenerbahçe'ye dönmüş durumda. Beşiktaş'ta bir panik havası, moralsizlik söz konusu. Galatasaray'ın da aldığı sonuçlar, Fenerbahçe'ye olumlu bir hava kattı.

Beşiktaş'ın sakatlık konusunda birçok sıkıntısının bulunması, Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarına sımsıkı sarılmış olmasına neden oldu. Büyük takım teknik adamlığı, biraz ego yönetiminde geçiyor.

"EMRE BELÖZOĞLU'NU İZLEYEREK BÜYÜDÜLER"

Aynı futbolcuya, iki farklı teknik adamın söylediği farklı olabiliyor. Emre Belözoğlu özelinde bir örnek vermek gerekirse, bugün orta saha olarak yetişen 20'li yaşlardaki çocuklar Emre Belözoğlu'nu izleyerek büyüdüler. Mert Hakan, İrfan Can, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu'nun bu futbolcular için söyledikleri farklı olabiliyor.

"TAKIMIN VÜCUT DİLİ DEĞİŞTİ"

Emre Belözoğlu güzel bir başlangıç yapmış olabilir ama bu süreç inişli çıkışlı bir süreç olacaktır. Fenerbahçe'deki başlangıç, taraftarı ayağa kaldırmış durumda. Emre Belözoğlu'nun puan farkı 8 değil 5 demesi, psikolojik üstünlük yarattı. Takımda birçok oyuncunun vücut dili de değişti. Kısacası iyi bir gidişat var.

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Son dakika: Şampiyonluk yarışında Emre Belözoğlu farkı! Beşiktaş’ta panik havası, Fenerbahçe’de olumlu hava…
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