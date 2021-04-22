Son dakika: Tepki çeken projenin başını çekmişlerdi! Real Madrid men tehlikesiyle karşı karşıya…

Avrupa futbolunda son günlerin en çok tartışılan konusu olan Avrupa Süper Ligi, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in girişimleriyle ve Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, AC Milan, Atletico Madrid, Barcelona, Inter Milan, Juventus ve Real Madrid gibi 12 kurucü kulüple kurulmuştu.
Proje, açıklandığı tarihten itibaren Avrupa futbolunun çok büyük tepkisini çekmişti. İngitere'de 'büyük 6'lı' olarak adlandırılan Arsenal, Chelsea, Manchester City, Manchester United ve Tottenham kulüplerinin taraftarları, sokağa dökülmüş ve Avrupa Süper Ligi'ni istemiyoruz sloganları atmıştı.
TARAFTARLAR SOKAĞA DÖKÜLMÜŞTÜ
Türkiye'de de Kulüpler Birliği ve TFF'nin karşı çıktığı futbol dünyasına damga vuran bu proje, tam 72 saat içerisinde gelen tepkilere dayanamayarak askıya alındı.
İlk olarak İngiliz kulüplerinin geri çekilmesi daha sonra Atletico Madrid ve Inter'in de projeden ayrıldıklarını açıklamasının üzerine Avrupa Süper Ligi'nin kurucu başkanı Florentino Perez, organizasyonun askıya alındığı açıkladı.
Futbol dünyasında bomba etkisi yaratan organizasyon, neredeyse Avrupa'nın önde gelen tüm teknik direktörlerinden ve futbolcularından tepki alırken, Jurgen Klopp ve Pep Guardiola, açık açık Avrupa Süper Ligi'ni istemediklerini belirtmişti.
UEFA'DAN YAPTIRIM KARARLARI
UEFA'nın da kurucu kulüplere yaptırım uygulanacağını açıklaması üzerine geri adım atan kurucu kulüplere rağmen Real Madrid Başkanı Florentino Perez, projenin tamamen durdurulmadığını sadece askıya alındığını söylemişti.
Kalan kulüplerle yola devam edeceğini ve yeni kulüplerin katılması için çaba sarf edeceğini açıklayan Perez, UEFA'dan büyük bir yaptırımla karşı karşıya kalabilir.
MEN TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA
Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Liverpool'u eleyerek yarı finale yükselen Real Madrid'in, turnuvada ileri aşamaları görmesi zor gözüküyor. İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre, kurucu kulüplere yaptırım uygulamayı düşünen UEFA, ilk olarak Real Madrid ile başlayacak.
Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmayı reddeden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun geri kalan kısmında men tehlikesiyle karşı karşıya. Yarı finalde Chelsea ile eşleşen İspanyol devi, turnuvanın kalan maçlarına çıkamadan Şampiyonlar Ligi'nden atılabilir.
UEFA'dan bu konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmemesine rağmen Avrupa basınında sıklıkla konuşulan bir konu haline geldi.