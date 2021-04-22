Son dakika: Tepki çeken projenin başını çekmişlerdi! Real Madrid men tehlikesiyle karşı karşıya…

Avrupa futbolunda son günlerin en çok tartışılan konusu olan Avrupa Süper Ligi, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in girişimleriyle ve Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, AC Milan, Atletico Madrid, Barcelona, Inter Milan, Juventus ve Real Madrid gibi 12 kurucü kulüple kurulmuştu.