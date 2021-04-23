Barça vazgeçmiyor!

Kulübü, büyük gürültü koparan ve kısa sürede fiyaskoyla sonuçlanan Avrupa Süper Ligi'nin kurucu üyesi olarak kalma kararı aldığını duyurdu. Katalan ekibi, Başkan Laporta'nın imzasıyla yaptığı açıklamada,ifadesini kullandı. Bilindiği gibi 12 kurucu üye olan İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham; İtalya'dan Milan, İnter ve Juventus, İspanya'dan ise Atletico Madrid peş peşe oluşumdan çekilmiş,