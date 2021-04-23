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Giriş Tarihi: 23.4.2021

Barça vazgeçmiyor!

Barça vazgeçmiyor!
BARCELONA Kulübü, büyük gürültü koparan ve kısa sürede fiyaskoyla sonuçlanan Avrupa Süper Ligi'nin kurucu üyesi olarak kalma kararı aldığını duyurdu. Katalan ekibi, Başkan Laporta'nın imzasıyla yaptığı açıklamada, "Avrupa Süper Ligi'nin bir parçası olmamanın tarihi bir hata olacağı görüşüyle bu karar alındı. Barcelona Yönetim Kurulu, yaşanacak gelişmelere göre ileride tüm üyelerin görüşüne başvurma hakkını saklı tutuyor" ifadesini kullandı. Bilindiği gibi 12 kurucu üye olan İngiltere'den Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham; İtalya'dan Milan, İnter ve Juventus, İspanya'dan ise Atletico Madrid peş peşe oluşumdan çekilmiş, Barcelona ve Real Madrid ise baş başa kalmıştı.

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