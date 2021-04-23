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Giriş Tarihi: 23.4.2021 14:33 Son Güncelleme: 23.4.2021 15:13

'de ev sahibi değişikliği!

AA
EURO 2020'de ev sahibi değişikliği!

, 'nda ve şehirleri yerine ve St. Petersburg'un ev sahipliği yapacağını açıkladı.

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Bilbao ve Dublin'in yerine Sevilla ve St. Petersburg şehirlerinin ev sahipliği yapacağını açıkladı.

UEFA, EURO 2020'ye kısa bir süre kala iki şehirde değişikliğe gitti. Bilbao ve Dublin'in maçlarda seyirci olmasını garanti edememesinden dolayı UEFA yaptığı toplantıda bu durumu gündeme almıştı. Toplantı sonrası İspanya'da Bilbao'nun yerine Sevilla'nın, Dublin'de oynanması planlanan maçlar için ise St. Petersburg'un ev sahibi olmasına karar verildiği açıklandı.

TRİBÜNLER DOLACAK!

UEFA'nın ev sahipliğini değiştirmesi sonucu Petersburg'un yüzde 50, Sevilla'nın yüzde 30, Münih'in de 14.500 seyirci kapasitesi ile tribünleri doldurması kararlaştırıldı.

EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak ülkelerin doluluk oranı

Budapeşte – Macaristan 100
Saint Petersburg - Rusya 50
Bakü – Azerbaycan 50
Sevilla– İspanya 30
Kopenhag - Danimarka 25
Glasgow – İskoçya 25
Amsterdam – Hollanda 25
Bükreş - Romanya 25
Londra – İngiltere 25
Münih – Almanya 11

Petersburg'a ikinci kez verilen ev sahipliğinden dolayı sayı 12'den 11'e düştü.

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EURO 2020'de ev sahibi değişikliği!
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