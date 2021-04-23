EURO 2020'de ev sahibi değişikliği!

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Bilbao ve Dublin'in yerine Sevilla ve St. Petersburg şehirlerinin ev sahipliği yapacağını açıkladı.



UEFA, EURO 2020'ye kısa bir süre kala iki şehirde değişikliğe gitti. Bilbao ve Dublin'in maçlarda seyirci olmasını garanti edememesinden dolayı UEFA yaptığı toplantıda bu durumu gündeme almıştı. Toplantı sonrası İspanya'da Bilbao'nun yerine Sevilla'nın, Dublin'de oynanması planlanan maçlar için ise St. Petersburg'un ev sahibi olmasına karar verildiği açıklandı.

TRİBÜNLER DOLACAK!

UEFA'nın ev sahipliğini değiştirmesi sonucu Petersburg'un yüzde 50, Sevilla'nın yüzde 30, Münih'in de 14.500 seyirci kapasitesi ile tribünleri doldurması kararlaştırıldı.

EURO 2020'ye ev sahipliği yapacak ülkelerin doluluk oranı

Budapeşte – Macaristan 100

Saint Petersburg - Rusya 50

Bakü – Azerbaycan 50

Sevilla– İspanya 30

Kopenhag - Danimarka 25

Glasgow – İskoçya 25

Amsterdam – Hollanda 25

Bükreş - Romanya 25

Londra – İngiltere 25

Münih – Almanya 11

Petersburg'a ikinci kez verilen ev sahipliğinden dolayı sayı 12'den 11'e düştü.