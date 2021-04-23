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Giriş Tarihi: 23.4.2021 18:19 Son Güncelleme: 23.4.2021 18:49

Son dakika: 'ta , maçında yok

Son dakika: Beşiktaş'ta Cyle Larin, Kayserispor maçında yok

Son dakika haberi... 'ta sakatlığı sebebiyle maçında forma giyemeyecek. A Spor muhabiri 'nin aktardığı habere göre; Kanadalı oyuncunun arka adalesinde sertleşme var ve iyileşmesi 2 günü bulacak. Beşiktaş'ta Aboubakar da Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Son dakika haberi... Beşiktaş'ta Cyle Larin sakatlığı sebebiyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

A Spor muhabiri Sercan Dikme'nin aktardığı habere göre; Kanadalı oyuncunun arka adalesinde sertleşme var ve iyileşmesi 2 günü bulacak. Beşiktaş'ta Aboubakar da Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Cyle Larin'in sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

Süper Lig'in 37. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta santrforlar Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın ardından Larin'in de sakatlanması teknik heyeti sıkıntıya soktu.

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Son dakika: Beşiktaş'ta Cyle Larin, Kayserispor maçında yok
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