Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın açıklaması! 'İşler onların istediği gibi gitmediği için...'

Fenerbahçe teknik sorumlusu Emre Belözoğlu'ndan gündeme dair dikkat çeken açıklamalar geldi! Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansına, oynanan oyunun seviyesi hakkında yorumlar yapan Belözoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın'ın açıklamalarına da yanıt verdi. 'İşler onların istediği gibi gitmediği için böyle yorumların yapılması normal.' diyen Emre Belözoğlu, Aykut Kocaman ile maçın sonunu birlikte izlemeleri hakkındaki spekülasyonlara da cevap verdi.

SON DAKİKA: EMRE BELÖZOĞLU'NDAN SERGEN YALÇIN'A CEVAP!

Şampiyonluk yolunda son ana kadar yarışacaklarını belirten Belözoğlu, "Sonuna kadar bu yarışın içinde olmak istediğimizi her zaman söyledim, söylemeye de devam edeceğim. İyi bir takımımız var, oyunun da geliştiği yanlar var. Geliştireceğimiz anları da olacak. Takımıma inanıyorum, içerideki enerjiye güveniyorum. Biz sezon sonuna kadar inşallah mücadelenin içinde olacağız. İnancımız gerçekten çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu ayrıca Aykut Kocaman ve Sergen Yalçın hakkında da net ifadeler kullandı...