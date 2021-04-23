Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferi için mücadele ettiği Kerem Aktürkoğlu'nun adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyor. Son dakika haberine göre İspanya'nın köklü takımlarından Sevilla, Kerem Aktürkoğlu'nu yakından takip ediyor. Daha önce Türkiye'den Cengiz Ünder'i takip eden ve Roma'ya kazandıran sportif direktör Monchi şimdi de Kerem'i gözüne kestirdi.