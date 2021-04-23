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Giriş Tarihi: 23.4.2021 14:05 Son Güncelleme: 23.4.2021 14:09

: Galatasaray'ın genç yıldızı devlerin radarında! Transfer sihirbazı kancayı taktı...

DHA
Son dakika: Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu devlerin radarında! Transfer sihirbazı Monchi kancayı taktı...

... Geçen sezon TFF 2. Lig'de Erzincanspor forması giyen , dünyanın en iyi sportif direktörleri arasında gösterilen 'nin radarına takıldı. Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu bu sezon gösterdiği performansla büyük takdir topladı. DHA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre Galatasaray'ın genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile Sevilla ilgileniyor.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin transferi için mücadele ettiği Kerem Aktürkoğlu'nun adı Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılıyor. Son dakika haberine göre İspanya'nın köklü takımlarından Sevilla, Kerem Aktürkoğlu'nu yakından takip ediyor. Daha önce Türkiye'den Cengiz Ünder'i takip eden ve Roma'ya kazandıran sportif direktör Monchi şimdi de Kerem'i gözüne kestirdi.

SON DAKİKA: GALATASARAY'IN GENÇ YILDIZI KEREM AKTÜRKOĞLU'NU MONCHİ TAKİP EDİYOR!

Süper Lig'in 37'nci haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da Fatih Terim'in gol yollarındaki umudu Kerem Aktürkoğlu'nu İspanyol devi Sevilla takip ediyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 37'nci haftasında şampiyonluk umudunu devam ettirebilmek için Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekipte hedef, bu maçı kayıpsız geçip şampiyonluk yarışındaki rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın puan kaybını beklemek olacak.

Bu maç için dün Antalya'ya giden ve orada kampa giren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bütün planını kazanmak üzerine yapıyor. Trabzonspor maçında yaratıcılık anlamda sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Terim'in en önemli kozu, genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu olacak.

GOL UMUDU KEREM AKTÜRKOĞLU

Radamel Falcao'nun sakatlığı, Mostafa Mohamed'in de koronavirüs süreci nedeniyle Göztepe maçında ileri uçta görev alan genç oyuncu yaptığı hat-trick ile gündeme oturmuş, taraflı-tarafsız bütün futbolseverlerin takdirini kazanmıştı.

Trabzonspor maçında istenilen veremese de Kerem Aktürkoğlu, Antalya deplasmanında Galatasaray'ın en büyük kozu olacak. Kerem'in bu sezon gol attığı 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, antrenmanlarda genç oyuncu ile yakından ilgileniyor.

Mbaye Diagne'nin kiralık gitmesi ve Younes Belhanda'nın sözleşmesinin fesh edilmesiyle birlikte Kerem Aktürkoğlu, attığı 6 golle şu anda takımda yer alan oyuncular arasında en golcü 3 futbolcudan biri durumunda.

Genç oyuncu, 2 gol daha atması durumunda 8 gole ulaşacak ve Falcao ile sayıyı eşitleyecek.

YETENEK AVCISI GÖZÜNÜ KEREM'E DİKTİ

Öte yandan genç oyuncu sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Futbol dünyasında "Yetenek avcısı" olarak tanınan Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin genç oyuncuyu uzun süredir takip ettiği ve bu oyuncuyla ilgili girişimlerde bulunacağı öğrenildi. Genç oyuncunun, Galatasaray ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son dakika: Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu devlerin radarında! Transfer sihirbazı Monchi kancayı taktı...
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