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Giriş Tarihi: 23.4.2021 14:13 Son Güncelleme: 23.4.2021 15:17

: MHK'den ikinci vakası! Yine atandı...

AA
Son dakika: MHK'den ikinci Halil Umut Meler vakası! Yine Mete Kalkavan atandı...

Az önce gelen bilgisine göre MHK, haftanın hakemlerini açıkladı. Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi , Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçı da yönetecek. Beşiktaş - Kayserispor maçını yönetecek.

Süper Lig'in 37. haftasında yarın yapılacak 5 müsabakada düdük çalacak hakemler belli oldu. Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Mete Kalkavan, Antalyaspor - Galatasaray maçınının da hakemi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hafta sonundaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan

Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor: Hüseyin Göçek

Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır

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Son dakika: MHK'den ikinci Halil Umut Meler vakası! Yine Mete Kalkavan atandı...
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