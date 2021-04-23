Son dakika: MHK'den ikinci Halil Umut Meler vakası! Yine Mete Kalkavan atandı...

Süper Lig'in 37. haftasında yarın yapılacak 5 müsabakada düdük çalacak hakemler belli oldu. Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Mete Kalkavan, Antalyaspor - Galatasaray maçınının da hakemi oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hafta sonundaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan
Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor: Hüseyin Göçek
Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır